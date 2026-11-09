Omicidio Emilia Bianchi: il figlio Mattia Bonassi accusato dell'efferata strage a Palosco

Indagini su Palosco: Mattia Bonassi, 47 anni, fermo per l'omicidio della madre Emilia Bianchi, 70enne, colpita 30 volte. Analisi dei moventi e delle prove.

Le indagini sull'omicidio di Emilia Bianchi, 70enne trovata senza vita nella sua residenza a Palosco in provincia di Bergamo, hanno rivelato i dettagli crudi di una notte di violenza. La vittima, settantennale, sarebbe stata colpita fino a trenta volte, una quantità di ferite che indica una condotta esecutiva e non un episodio improvviso. Il principale indiziato, suo figlio Mattia Bonassi, 47 anni, è attualmente detenuto e non ha fornito spiegazioni sulle tragiche circostanze.

La scoperta del corpo e il coinvolgimento della polizia locale

La dinamica dell'identificazione della vittima risale alla mattina della domenica, precisamente attorno alle 11:45, quando il caos ha raggiunto la tranquilla via Paolo VI. Il comando della polizia locale fu allertato da un familiare della signora Emilia, il quale aveva tentato invano di contattarla via telefono e battendo insistentemente alla porta della sua abitazione.

Also read Sasha e Mattia attraversano gli Usa in bici con 5 euro al giorno

Il sindaco di Palosco, Mario Mazza, ha spiegato che la richiesta di controllo giunse mentre si svolgeva una festa del ringraziamento organizzata dagli agricoltori presso l'oratorio, situato a soli 50 metri dalla casa della vittima. La vicinanza geografica non poté impedire la scoperta del macabro segreto, poiché l'apertura della porta da parte del figlio Mattia Bonassi rivelò immediatamente la tragedia in corso.

Ipotesi di omicidio nella notte tra venerdì e sabato

Un nodo cruciale delle indagini riguarda la cronologia precisa degli eventi. I carabinieri e il medico legale sospettano che l'omicidio sia avvenuto durante la notte che ha separato venerdì da sabato, molto prima che il corpo venisse trovato dopo oltre ventiquattr'ore. Questa ricostruzione si basa su due elementi fattuali rilevanti. Primo, Emilia non si è presentata a un impegno previsto per sabato e non aveva preavvisato della sua assenza.

Advertisement

Secondo elemento, un grosso coltello da cucina è stato recuperato sulla strada pubblica nella notte tra venerdì e sabato. La polizia locale ha sequestrato l'arma, ipotizzando che sia lo strumento utilizzato per le trenta coltellate. I carabinieri hanno inoltre sequestrato altri coltelli presenti nell'abitazione, ma quello trovato all'esterno rimane la prova primaria collegata al momento della scoperta.

Prove materiali e stato mentale del sospettato

Nella scena del crimine, oltre al sangue, i tecnici hanno rinvenuto un orologio da muro in legno che presentava segni di rottura. Questo reperto è oggetto di analisi forense poiché potrebbe rivelare l'orario esatto dell'attacco o testimoniare una violenta colluttazione avvenuta prima della morte. L'autopsia definitiva chiarirà il numero preciso delle ferite e le modalità dell'aggressione, confermando o smentendo le prime stime.

Intorno alla figura di Mattia Bonassi aleggia l'ombra di una fragilità psicologica o comportamentale. Diversi vicini della villetta hanno riferito di aver sempre percepito una certa instabilità nel figlio quarantasettenne. Bonassi abita nella stessa proprietà della madre ma in un appartamento indipendente, separato fisicamente dalla zona dove è stato rinvenuto il corpo.

Rimugini della comunità e prossimi passi giudiziari

La cittadina di Palosco è rimasta profondamente scossa da un evento così efferato nel cuore di un quartiere apparentemente pacifico. La famiglia Bonassi e la rete di conoscenze della vittima ora devono affrontare il lutto improvviso e la shockante natura del delitto commesso da un congiunto stretto. Le dichiarazioni del sindaco Mario Mazza riflettono il dolore collettivo di una comunità che ha perso una sua residente storica.

Advertisement

Il fermo di Mattia Bonassi è confermato in attesa di ulteriori interrogatori e della referto medico-legale completo. La magistratura competente sta valutando ogni elemento, dall'arma del delitto ritrovata in strada agli oggetti rotti all'interno, per costruire un quadro giuridicamente inattaccabile. La verità sui trenta colpi e sui motivi che hanno spinto il figlio verso quella violenza resterà sealed fino alla chiusura delle indagini preliminari.