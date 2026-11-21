Arresto di un dipendente per l'omicidio di Franco, icona della birreria Manhattan a Torino. Indagini su motivazioni legate a stipendi non pagati.

L'uomo noto a tutti semplicemente come Franco, il titolare della birreria Manhattan nel quartiere di Torino, è stato trovato senza vita nel piazzale retrostante il suo locale. La morte prematura di questa figura storica della vita notturna torinese, apprezzata per il suo sorriso e per aver offerto vetrina a musicisti emergenti dal 1989, ha scatenato una caccia all'uomo che ha portato all'arresto di un dipendente.

Indagini Svolte Dalla Squadra Mobile Di Torino

Le indagini preliminari sono state coordinate dalla Procura della Repubblica e guidate operativamente dalla Squadra Mobile, sotto la direzione del dirigente Davide Corazzini. I carabinieri e gli agenti hanno concentrato le loro ricerche sulla figura del dipendente della birreria, identificato con il soprannome Danielino. L'uomo è stato rintracciato nelle vicinanze del pub poco dopo la scoperta del cadavere e, su iniziativa della pm Lisa Iovane, è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere.

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Accusato di omicidio pluriaggravato, il 45enne originario di Milazzo aveva un precedente storia lavorativa consolidata presso il locale di Franco, dove operava da lungo tempo. Nonostante avesse alcuni precedenti penali alle spalle, era considerato parte integrante della famiglia del locale, tanto da essere spesso confuso con il titolare stesso dai clienti abituali. La sua presenza costante nel backroom e alla cassa lo rendeva una figura centrale nelle operazioni quotidiane della birreria.

Motivazioni Dello Scontro E Contesto Luminoso

Le indagini stanno ricostruendo la dinamica dello scontro che ha portato alla tragedia, con un focus particolare sulle tensioni economiche emerse nelle ultime fasi. Durante le perquisizioni domiciliari effettuate nella casa del sospetto, gli investigatori hanno recuperato appunti e lettere che documentavano risentimenti legati a stipendi non pagati e a somme di denaro che l'uomo sosteneva di aver ancora diritto di ricevere dal datore di lavoro.

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Il contesto emotivo è stato ulteriormente chiarito dalle testimonianze di chi ha interagito con l'assassino quella sera. La moglie del titolare, Lorna, ha raccontato di aver udito una voce con un tono perentorio mentre usciva dal negozio alle 9 del mattino, chiedendo di andare dentro. Inizialmente aveva creduto si trattasse di Franco, scambiando la figura vista per un dialogo con i cani, fino a quando non ha trovato il suo sposo sdraiato supino nel cortile con segni di violenza sul volto.

Posizione Della Difesa E Stato Del Locale

Il 45enne, assistito dall'avvocato Edoardo Zambardi, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo. Il legale ha sottolineato che il suo cliente era dispiaciuto e che aveva un rapporto di amicizia e datore di lavoro con la vittima. Il giudice si è riservato la decisione sulla misura cautelare, lasciando la comunità in attesa degli sviluppi processuali mentre il lutto si abbatte sulla realtà torinese.

La storia criminale del sospetto includeva episodi di violenza passati, come un incidente avvenuto quando aveva impugnato un revolver Smith & Wesson per spaventare clienti che tentavano di rientrare dopo l'orario di chiusura. Nonostante l'arresto avvenuto in quella circostanza, era tornato rapidamente dietro il bancone con la padella in mano, dimostrando una resilienza che ora appare amara alla luce dell'accusa di omicidio.

Il locale Manhattan ha chiuso i battenti con le serrande abbassate e un cartello che annuncia la chiusura per lutto, diventando un punto di ritrovo per la commemorazione spontanea. La moglie Lorna ha affidato il proprio dolore ai social network, lodando la forza e la bontà del marito scomparso, esortando chi lo conosceva a brindare alla sua memoria. La città di Torino piange la perdita di un uomo che ha dedicato la vita a unire le persone attraverso la musica e il bicchiere.