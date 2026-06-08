Omicidio Gianluca Ibarra, il 19enne fermato si difende: 'Ero lì, ma non l'ho accoltellato. In mano avevo una pietra'

Il 19enne fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra si è difeso dalle accuse durante l'interrogatorio di fronte al gip di Milano. Il giovane, accusato dell'omicidio del 22enne accoltellato alla stazione Certosa, ha respinto le accuse. Ammette di appartenere ai Latin Kings ma nega di aver sferrato i fendenti mortali. Le accuse contestate sono pesanti: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal concorso di più persone, in un'aggressione che, secondo gli inquirenti, avrebbe coinvolto complessivamente 17 individui.

Il 19enne fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra si è difeso dalle accuse durante l'interrogatorio di fronte al gip di Milano. Il giovane, accusato dell'omicidio del 22enne accoltellato alla stazione Certosa, ha respinto le accuse.

Ammette di appartenere ai Latin Kings ma nega di aver sferrato i fendenti mortali. Il giovane è uno dei due destinatari del decreto di fermo emesso dalla Procura di Milano. L'altro presunto coinvolto risulta ancora irreperibile. Le accuse contestate sono pesanti: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal concorso di più persone, in un'aggressione che, secondo gli inquirenti, avrebbe coinvolto complessivamente 17 individui.

Nelle prossime ore la giudice Sara Cipolla dovrà decidere se convalidare il fermo e accogliere la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero Elio Ramondini, che coordina l'inchiesta della Squadra Mobile. Durante l'interrogatorio, il 19enne ha ammesso di appartenere ai Latin Kings, ma ha escluso qualsiasi responsabilità diretta nell'omicidio.

Secondo il suo racconto, Gianluca Ibarra si trovava in un gruppo di tre o quattro persone che, poco dopo le 21, avrebbe avuto un secondo scontro con alcuni membri della gang. Il giovane ha spiegato che già nel pomeriggio della stessa giornata ci sarebbe stato un primo confronto tra i Latin Kings e un gruppo rivale, sullo sfondo di tensioni e aggressioni avvenute nei giorni precedenti.

Davanti al giudice ha inoltre respinto l'ipotesi di un presunto rito di iniziazione legato alla violenza della spedizione punitiva. A suo dire, sarebbero stati gli avversari a provocare lo scontro, rompendo bottiglie e avanzando verso il gruppo dei Latin Kings.

Il 19enne, in carcere da venerdì sera, ha parlato di 'screzi', 'scontri' e 'regolamenti di conti' che c'erano stati anche nei giorni precedenti con la gang antagonista, anche se ha detto di non sapere se Ibarra faceva parte degli Ms-13, che 'stanno stabilmente in zona Certosa'. La famiglia del 22enne ucciso ha sempre ribadito che il ragazzo, che non aveva alcun precedente, era solo un giovane lavoratore che quella sera era col padre, con il fratello e con un amico.

Il legale del fermato ha spiegato che, se la gip confermerà il carcere, lui presenterà istanza di domiciliari. Jefferson Smit Echevarra Verano ha messo a verbale di far parte 'da tempo dei Latin Kings'. E ha sostenuto che c'è stato 'un secondo scontro in orario notturno verso le 21 e che quel gruppo di tre, quattro, era armato'. Ha insistito sul fatto che lui, come riferito dal legale, 'non ha contributo all'azione dell'omicidio'.

Per la difesa, le immagini mostrano il 19enno solo 'salire e scendere le scale per attraversare i binari'. A suo carico, in relazione alle coltellate sferrate su Ibarra, almeno quattro, alcune testimonianze, tra cui quella del fratello della vittima e i riconoscimenti fotografici





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