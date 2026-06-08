Omicidio Gianluca Ibarra Silvera: il 19enne fermato resta in carcere, la giudice parla di lucida freddezza

La giudice delle indagini preliminari ha confermato la custodia cautelare per il 19enne peruviano accusato di concorso in omicidio. Nell'ordinanza si parla di premeditazione e disprezzo. Il giovane si difende: non ho colpito.

Il 19enne peruviano Jefferson Smit Echevarria Verano, fermato venerdì scorso e ora rinchiuso a San Vittore, resta in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera , il 22enne ucciso a Milano il 26 maggio scorso.

La giudice per le indagini preliminari, leggendo l'ordinanza in aula dopo l'interrogatorio, ha delineato una scena di violenza premeditata e spietata. I due indagati principali - il 19enne e un 20enne argentino ancora irreperibile e oggetto di mandato d'arresto europeo - insieme ad altri sei complici ancora a piede libero (il gruppo era composto da 17 giovani), sarebbero tornati in stazione Certosa dopo un alterco per punire i rivali.

Hanno cercato e individuato la vittima, il fratello e un amico, e hanno visto in Gianluca, caduto a terra, un facile bersaglio. Secondo la giudice, gli aggressori hanno agito con lucida e fredda determinazione, e con un gesto di significativo disprezzo si sono disfatti del suo corpo gettandolo in una profonda intercapedine, manifestando chiaramente le conseguenze per chi si pone in atteggiamento ostile. La premeditazione è stata riconosciuta come aggravante.

Le indagini proseguono per individuare tutti i complici e disvelare il movente del delitto. Il 19enne, nel corso dell'interrogatorio, ha sostenuto di non aver colpito il 22enne e ha indicato i nomi di quattro membri del gruppo che, a suo dire, avevano il coltello. Ha anche riferito che nel gruppo esiste una posizione importante: loro ci dicono che cosa fare.

Inoltre, ha dichiarato di aver ricevuto minacce dalla Ms-13 attraverso TikTok dopo i fatti. Il suo avvocato, Stefano Afrune, ha confermato la ricostruzione dell'inchiesta dei pm di Milano e della Polizia sullo scambio e sull'errore di persona: la vittima era totalmente estranea alle dinamiche delle pandillas. Il legale ha annunciato ricorso al Riesame, sottolineando elementi di debolezza nell'indagine: non ci sono tracce di sangue sui vestiti del suo assistito, e la sua versione è credibile.

Il 19enne avrebbe smentito punto per punto le accuse, confermando di essere presente ma di non aver colpito. La giudice, tuttavia, ha ritenuto sussistenti tutte e tre le esigenze cautelari: pericolo di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento probatorio. Il difensore ha osservato che per ora il suo assistito è inchiodato solo dalle parole del fratello della vittima, ma vanno considerate l'ora tarda, la distanza, la posizione e il numero di persone, rendendo difficile un riconoscimento certo.

La vittima, secondo quanto riferito dal 19enne, sarebbe stata vicina alla fazione rivale, gli Ms-13. Il giovane ha spiegato di essere arrivato dopo sul luogo, sui binari, dopo aver sceso le scale, e di essersi unito successivamente senza partecipare alla prima fase di accoltellamento. Il caso ha scosso l'opinione pubblica milanese, riportando l'attenzione sulle violenze tra bande giovanili latinoamericane. La giudice ha definito l'aggressione come un atto di disprezzo e freddezza, sottolineando la determinazione degli indagati.

Mentre la caccia al 20enne argentino prosegue, il 19enne attende l'esito del ricorso, mentre la famiglia di Gianluca chiede giustizia. Le autorità continuano a lavorare per fare piena luce su un omicidio che ha sconvolto la comunità, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire la violenza tra giovani coinvolti in gang rivali





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