Omicidio Halloween Arezzo: ritrovato morto Luciano Buonfiglio, indaga la mobile

Omicidio a San Zeno di Arezzo la notte di Halloween: trovato morto Luciano Buonfiglio, 61enne, con ferite alla testa. La Scientifica raccoglie tracce biologiche nel parcheggio.

La notte di Halloween si trasforma in una tragica pagina di cronaca nera nelle vicinanze di Arezzo, dove la serenity della festa è stata spezzata da un violento episodio criminale. All'interno dell'area di parcheggio situata nella zona industriale di San Zeno, precisamente nei pressi del ristorante La Torretta, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di Luciano Buonfiglio, un cittadino italiano di sessantuno anni, nato a Milano ma residente a Castiglion Fiorentino. Il ritrovamento è avvenuto in condizioni di assoluta gravità, con l'interessato steso a terra vicino a un veicolo in sosta, presentando evidenti lesioni alla testa e la presenza di tracce ematiche, elementi che lasciavano presumere l'uso di un corpo contundente nell'aggressione.

Dettagli della scoperta e intervento sanitario

Le dinamiche del ritrovamento sono state tempestive, con i soccorsi chiamati d'urgenza per valutare le condizioni dell'interessato. Nonostante la celerità dell'intervento degli operatori del 118, che si sono attivati immediatamente non appena è stata allertata la situazione di pericolo, non è stato possibile salvare la vita di Luciano Buonfiglio. L'uomo è deceduto sul posto, confermando la gravità delle ferite riportate alla zona cranica. La presenza di sangue e le lesioni visibili hanno subito portato gli investigatori a escludere ogni ipotesi di malattia improvvisa, orientando le indagini verso una dinamica criminosa molto violenta e premeditata, o comunque caratterizzata da un forte impulso aggressivo.

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L'indagine della Polizia Scientifica e della Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Arezzo ha preso subito in carico le indagini, ipotizzando con un alto grado di probabilità che l'aggressione mortale si sia consumata proprio nell'area del parcheggio dove il corpo è stato rinvenuto. L'ambiente è stato considerato un luogo strategico per la ricostruzione della dinamica dei fatti, dato che la vicinanza tra il luogo del ritrovamento e il parcheggio del ristorante suggerisce che l'interazione tra le parti possa essere avvenuta lì. Per consolidare questa teoria, gli agenti della Polizia Scientifica hanno eseguito un sopralluogo meticoloso e approfondito, con l'obiettivo primario di rilevare tracce biologiche e altri dettagli microscopici che potevano essere utili per ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla morte dell'uomo.

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Il trasferimento in obitorio e il riserbo investigativo

Intorno alle quattro del mattino, una volta ottenuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria competente, il corpo di Luciano Buonfiglio è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo. Qui è stata effettuata una prima ricognizione medico-legale fondamentale per stabilire i primi elementi tecnico-scientifici sul decesso. Gli investigatori mantengono un massimo riserbo sulle attività in corso, attualmente impegnati a tracciare ogni possibile pista utile. Sono attesi ulteriori accertamenti e esami più approfonditi che chiariranno con certezza le esatte cause del decesso, distinguendo tra eventuali armi del delitto o oggetti contundenti utilizzati durante l'aggressione.