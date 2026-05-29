Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia, 51enne, in un'abitazione di via Zuccolo a Porcia. L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, al culmine di una lite tra la coppia.

Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia, 51enne, in un'abitazione di via Zuccolo a Porcia . L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, al culmine di una lite tra la coppia.

La vittima è stata accoltellata e ferita mortalmente. Secondo le indagini, il 51enne avrebbe ucciso il genero intervenuto per difendere la figlia dopo la lite di coppia. L'Università di Genova ha cancellato la pagina di Montefalcone, il marito della vittima, definendo l'azione 'fretta incomprensibile'. L'episodio ha sollevato reazioni di dolore e preoccupazione tra i parenti e gli amici della vittima.

La polizia sta indagando sull'omicidio e sulla motivazione dietro l'azione del 51enne. L'Università di Genova ha anche rilasciato una dichiarazione in cui si esprime solidarietà con la famiglia della vittima e si impegna a sostenere le indagini per chiarire i fatti. La comunità locale è stata colpita da questo tragico evento e molti hanno espresso la loro condoglianза per la vittima e la sua famiglia.

La polizia sta lavorando per identificare le cause dell'omicidio e per portare la giustizia alla famiglia della vittima. L'Università di Genova ha anche stabilito un fondo di sostegno per la famiglia della vittima e ha offerto la sua assistenza per aiutarli in questo momento difficile. La comunità locale sta unendosi per sostenere la famiglia della vittima e per aiutarli a superare questo tragico evento.

La polizia sta lavorando per identificare le cause dell'omicidio e per portare la giustizia alla famiglia della vittima. L'Università di Genova ha anche stabilito un fondo di sostegno per la famiglia della vittima e ha offerto la sua assistenza per aiutarli in questo momento difficile





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