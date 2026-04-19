Omicidio in discoteca nel Barese: Luigi Scavo del clan Strisciuglio ucciso dopo una lite

Luigi Scavo, 37 anni, affiliato al clan Strisciuglio, è morto in seguito a una sparatoria avvenuta in un locale notturno del Barese. Le indagini della DDA puntano all'aggravante mafiosa.

Una sparatoria in un locale notturno del Barese ha causato la morte di un uomo, identificato come Luigi Scavo, di 37 anni, affiliato al clan Strisciuglio. Soccorso dal personale sanitario del 118 per una ferita alla base del collo, Scavo è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale della città. L'evento è avvenuto intorno alle 4 del mattino in un noto locale, il Divine club, situato nella zona industriale di Bari .

La dinamica dell'accaduto è ancora oggetto di indagine, ma le prime testimonianze suggeriscono che la violenza sia scaturita da una lite tra due gruppi di persone, tra cui alcuni armati. Gli spari hanno seminato il panico tra i presenti, molti dei quali sono fuggiti per mettersi in salvo, fortunatamente senza ulteriori feriti registrati. Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri del comando provinciale di Trani e della tenenza di Bisceglie, sono prontamente intervenute sul luogo per avviare le indagini e stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del locale nella speranza di chiarire le circostanze precise dello scontro. Il nome di Luigi Scavo emerge da numerosi atti giudiziari della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, legati ad episodi recenti che hanno visto contrapporsi clan baresi all'interno di locali e discoteche. Scavo era già stato segnalato in alcune informative delle forze dell'ordine in relazione all'inchiesta sull'omicidio di Antonella Lopez, la diciannovenne tragicamente uccisa per errore il 22 settembre 2024 durante uno scontro a fuoco tra giovani esponenti di clan all'interno della discoteca Bahia di Molfetta. In quegli atti, Scavo veniva citato per un episodio verificatosi in un locale di Bari nel marzo 2024, dove avrebbe avuto un alterco con un membro del clan rivale dei Capriati. Le indagini della DDA di Bari hanno concentrato la loro attenzione su episodi che vedevano coinvolti giovani affiliati alle principali organizzazioni criminali baresi, in particolare le famiglie Capriati, Palermiti, Parisi e Strisciuglio. Il filo conduttore di tali approfondimenti investigativi ha evidenziato una recrudescenza di alterchi e violenze nei luoghi di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle discoteche, considerate teatro di scontri tra diverse fazioni legate alle associazioni mafiose operanti sul territorio. Va sottolineato che l'omicidio di Scavo nel Divine club non sembra essere direttamente collegato alla morte di Antonella Lopez. La Procura Distrettuale Antimafia sta conducendo le indagini sull'accaduto, ipotizzando l'omicidio con l'aggravante del metodo mafioso, confermando la gravità della situazione e la possibile implicazione di organizzazioni criminali consolidate. La città di Bari continua a essere teatro di queste tensioni criminali, che si manifestano con inquietante frequenza nei luoghi di svago e divertimento, destando preoccupazione tra le autorità e nella cittadinanza. La lotta alla criminalità organizzata e la prevenzione della violenza rimangono priorità assolute per le forze dell'ordine e la magistratura





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omicidio Discoteca Clan Strisciuglio Bari DDA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spari in discoteca, Filippo Scavo morto per un colpo di pistola alla golaMomenti di panico alla discoteca Divinae Follie di Bisceglie: numerosi presenti hanno cercato riparo o una via di fuga per evitare di essere...

Read more »

Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo ferito al collo, muore a 43 anni. Panico tra i clienti, cosa è successoUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola...

Read more »

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43ennePanico tra i presenti. La vittima aveva una ferita alla base del collo (ANSA)

Read more »

Bisceglie, sparatoria in una discoteca. Ucciso Filippo Scavo, 43 anni, ritenuto vicino al clan Strisciuglio…La vittima si trovava nel club Divinae Follie quando è stato colpito. Da alcune testimonianze pare che tutto sia iniziato per una lite tra due gruppi di persone

Read more »

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enneRitenuto un esponente del clan Strisciuglio di Bari, e' deceduto in ospedale (ANSA)

Read more »

Spari tra la folla in discoteca, un morto nel BareseA Bisceglie ucciso un 43enne ritenuto un esponente del clan mafioso Strisciuglio (ANSA)

Read more »