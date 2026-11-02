Omicidio Mantua, indagati movente e dinamiche della lite mortale a Castro dei Volsci

Indagini in corso per l'omicidio di Claudio Mantua a Castro dei Volsci. Si esamina la lite per pneumatici non cambiati e le dichiarazioni del gommista Antonio Perfili.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei clienti del bar locale e analizzando attentamente le riprese della videosorveglianza per chiarire gli eventi che hanno portato all'uccisione di Claudio Mantua. Questa fase cruciale delle indagini mira a identificare l'esatto movente e la dinamica dell'aggressione, focalizzandosi su un particolare che potrebbe essere decisivo per la ricostruzione dei fatti. L'attenzione è concentrata sul contesto in cui si è verificato lo scontro, cercando di capire se ci siano stati testimoni oculari o elementi video in grado di contraddire o confermare le versioni a disposizione della Procura.

La dinamica della lite per pneumatici non cambiati

Un'ipotesi centrale nelle indagini riguarda la professione dell'uomo fermato per l'omicidio, Antonio Perfili, trentotto anni, residente a Castro dei Volsci e di professione gommista. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, Perfili avrebbe sostenuto di essersi semplicemente difeso, affermando di essere stato aggredito preventivamente da Mantua. La causa del conflitto sarebbe stata la contestazione sollevata dalla vittima riguardo al mancato cambio degli pneumatici della propria auto. Questa disputa commerciale o personale si sarebbe rapidamente degenerata, trasformando una semplice discussione in una violenta agressione che ha avuto come esito tragico la morte dell'uomo.

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Il profilo della vittima e l'orario dell'accaduto

La vittima, Claudio Mantua, era un dipendente della società Dussmann, operante nel servizio di ristorazione a bordo dei treni, e non della Trenitalia come inizialmente riferito. Sabato sera, Mantua stava raggiungendo la stazione del suo paese per prendere il treno e iniziare il suo turno di lavoro notturno. Intorno alle ore ventuno, nei pressi del bar della stazione, l'uomo avrebbe incontrato Antonio Perfili. La località era affollata, con numerose persone presenti che seguivano e commentavano le partite di calcio, creando un contesto ad alta densità umana che ha permesso a diversi testimoni di assistere alla lite e potenzialmente fornire indicazioni preziose.

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Le indagini della Procura e l'intervento medico

La tragedia si è consumata poco dopo le ventuno. Mantua, che abitava a poca distanza dalla stazione, è stato raggiunto da diversi fendenti, rimettendo a terra in condizioni disperate. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure mediche, richiedendo successivamente l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento urgente in una struttura ospedaliera della Capitale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate letali. È ora compito dell'esame medico-legale, già disposto dalla Procura della Repubblica di Frosinone, stabilire con esattezza il numero delle ferite e identificare quale abbia provocato il decesso, un dettaglio fondamentale per la qualificazione giuridica del reato.

Lo status dell'imputato e gli avvocati coinvolti

Gli atti del caso saranno trasmessi al giudice per le indagini preliminari Ida Logoluso, che si occuperà della fissazione dell'udienza di convalida del fermo. Antonio Perfili, l'uomo accusato dell'omicidio, sarà assistito dall'avvocato Giuseppe Lo Vecchio, il quale difenderà le sue dichiarazioni di legittima difesa. Parallelamente, i familiari della vittima si sono affidati allo studio legale dell'avvocato Giampiero Vellucci per rappresentare i loro interessi e la memoria del defunto. Mentre le perizie medico-legali procedono, rimangono da chiarire definitivamente le parole pronunciate dai due uomini e i momenti che hanno preceduto l'accoltellamento, elementi che saranno verificati incrociando le testimonianze con gli altri elementi investigativi e le riprese video.