Omicidio MSC Seascape: Susan Watford uccisa dalla figlia tre figli in cabina

Susan Watford è stata trovata morta a bordo della MSC Seascape dal marito Jason, incriminato per omicidio. La madre Dorothy Mast rivela i dettagli della tragedia e della crisi coniugale.

Susan Watford, 31 anni, madre di tre figli originaria del Texas, è stata uccisa a bordo della nave da crociera MSC Seascape. L'omicidio è stato commesso dal marito Jason Watford all'interno della loro cabina, durante una vacanza che la vittima aveva sperato potesse salvare il loro matrimonio ormai in crisi. La madre della donna, Dorothy Mast, ha confermato che Susan era a conoscenza della storia di violenza passata del coniuge ma aveva ignorato i ripetuti avvertimenti per intraprendere il viaggio di una settimana.

La dinamica dell'omicidio in mare

La scoperta del delitto è avvenuta martedì, due giorni dopo la scomparsa di Susan. Un'addetta alle pulizie della MSC, incaricata di consegnare degli asciugamani nella cabina 6036, ha ritrovato il corpo della donna privo di vita. Prima di entrare, la domestica aveva notato delle presunte macchie di sangue sulla biancheria lasciata dal marito, un segnale d'allarme che ha portato alla scoperta del cadavere. Il corpo presentava numerose lesioni al volto, confermando la violenza dell'episodio.

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Storia di violenza e avvertimenti ignorati

Susan Watford lavorava presso Target dal 2019, dove era entrata come impiegata in magazzino per poi fare carriera. La decisione di partire da Galveston, in Texas, era stata presa nonostante le proteste della madre Dorothy. Questa aveva cercato di dissuadere la figlia, ricordandole il caso del 2024 in cui Jason era stato condannato per averla aggredita. Secondo i documenti giudiziari consultati dal The Post, l'uomo aveva seguito corsi per la gestione della rabbia e svolto lavori socialmente utili, convincendo Susan che la situazione fosse sotto controllo.

Il ruolo della figlia e le accuse all'uomo

I documenti dell'FBI rivelano che l'omicidio è avvenuto sotto gli occhi della loro figlioletta. Durante una discussione, Jason Watford ha avuto un cedimento e ha colpito la moglie più volte. La bambina era presente all'interno della cabina mentre il padre strangolava la madre. Dopo la scoperta, il comandante ha disposto il rientro immediato della nave a Galveston. Jason Watford è stato arrestato nelle prime ore di lunedì ed ha confessato il delitto agli investigatori federali.

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La reazione della famiglia e il processo

Dorothy Mast, che aveva tentato di contattare la figlia dopo la partenza della nave senza successo, ha dichiarato: Come mi ha raccontato lei Mamma lui ha fatto tutto quello che il tribunale gli aveva imposto di fare. L'uomo era consapevole che se la crociera non fosse andata come previsto, la situazione avrebbe potuto sfociare nel divorzio. Susan era diretta con la famiglia verso l'Honduras e il Messico, ignara del destino crudele che l'attendeva a bordo dell'imbarcazione.

Procedura legale e conseguenze

Jason Watford è stato incriminato per omicidio in Texas. La famiglia Watford ha ricevuto il supporto della comunità locale dopo la tragedia. Le indagini dell'FBI sono terminate con la confessione dell'uomo, che ha ammesso i propri atti. La vicenda ha riportato l'attenzione sulla necessità di intervenire precocemente nei casi di violenza domestica, anche quando i responsabili sembrano aver seguito percorsi riabilitativi imposti dalla legge.