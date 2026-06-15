Omicidio nel Veneziano: nipote confessa di aver ucciso la zia insegnante, corpo ancora disperso

Un insegnante di italiano di 53 anni è stata uccisa dal nipote 17enne nel Veneziano. Il giovane ha confessato il crimine ma il movente non è chiaro. Le ricerche del corpo continuano lungo i canali della zona. La comunità scolastica è in lutto.

Un insegnante di italiano di 53 anni, residente in una cittadina nel Veneziano , è stato ucciso dal nipote di 17 anni, che ha confessato il crimine.

Il giovane, reo confesso, è attualmente ospitato in una comunità per minori della provincia di Treviso ed è in attesa della decisione sulla convalida del fermo da parte della Procura dei minorenni di Trieste, competente per territorio. Il ragazzo compirà 18 anni tra circa due mesi. Proseguono le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante, Chiara Guerra, da parte dei vigili del fuoco di Venezia.

Le squadre stanno perlustrando il canale Malgher e i corsi d'acqua collegati fino alla confluenza con il fiume Lemene, che sfocia poi nell'area di Caorle. Il tempo trascorso tra il delitto e la confessione, avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, potrebbe aver favorito lo spostamento della salma lungo il corso delle acque, in alcuni tratti profondi fino a quattro metri.

Il movente dell'omicidio non è ancora del tutto chiaro, anche se si parla di una lite per l'eredità. Secondo le ricostruzioni, il nipote avrebbe trasportato il cadavere nella carriola e lo avrebbe gettato nel fiume. Intanto, il dolore degli alunni della vittima è immenso:< >, hanno dichiarato. Fiori sono stati lasciati davanti all'abitazione dell'insegnante in segno di cordoglio.

La comunità locale è sconvolta da questo gesto estremo compiuto da un adolescente nei confronti della zia, con la quale sembra avesse dei contrasti. Le autorità continuano a setacciare il territorio per trovare il corpo, mentre la Procura dei minorenni sta valutando la posizione del giovane assassino, che potrebbe essere processato come maggiorenne una volta compiuti i 18 anni. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione dei conflitti familiari e sul delicato passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

La scuola e gli studenti ricordano Chiara Guerra come una docente appassionata e dedicata, profondamente amata dai suoi alunni. Il caso rimane aperto, con molti dettagli ancora da chiarire, sia sul movente che sulle circostanze esatte del delitto





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