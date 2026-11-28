La polizia intercetta i sospetti dell'omicidio di Nicola Re, 92enne truffato a Milano da presunti carabinieri. Ecco i dettagli dell'arresto e le rivelazioni.

Le indagini sull'omicidio di Nicola Re, nonagenario siciliano ucciso a Milano dopo essere stato vittima di una sofisticata truffa, hanno fatto un decisivo salto in avanti grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate dalle forze dell'ordine. I due giovani fermati, identificati come Hassan e Abouelfetouh, sono stati colti mentre tentavano di sincronizzare la loro versione dei fatti in questura, unaware di essere ascoltati dagli investigatori. Questa dinamica ha fornito alla magistratura elementi probatori cruciali per ricostruire la dinamica dell'aggressione che ha causato la morte del 92enne.

Dettagli della Truffa e Dinamica dell'Omicidio

Il dramma si è consumato il 27 ottobre, quando Nicola Re, ex operaio dell'Alfa Romeo e residente da decenni nel quartiere milanese di Greco, ha ricevuto una telefonata da un individuo che si spacciava per un carabiniere. L'agente finto ha convinto l'anziano a ritirare i gioielli dalla propria abitazione per consegnarli a un supposto militare in servizio, fingendo la necessità di verificare l'assenza di furti in corso. La chiamata ha agito da esca per far uscire di casa l'uomo, che ha poi accettato di ricevere l'individuo nel suo appartamento in via Muratori.

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Hassan si è presentato alla porta dell'immobile, mentre Abouelfetouh si è tenuto in disparte in strada, assumendo il ruolo di palo. La vittima, inizialmente fiduciosa, ha probabilmente realizzato la natura fraudolenta della visita quando i due hanno tentato di impossessarsi dei suoi beni. Secondo le ricostruzioni preliminari, Nicola Re ha cercato di reagire all'aggressione, un gesto che ha scatenato la violenza dei due giovani ai suoi danni. L'uomo è stato colpito alla testa, causando lesioni gravi.

L'escalation della violenza ha portato all'omicidio del nonagenario, che è stato trovato riverso sul pavimento del corridoio della sua casa. La scoperta macabra è avvenuta per mano della figlia Concetta, che si era recata a trovare il padre. Trovando l'uomo in condizioni critiche, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma nonostante il trasporto d'urgenza al Policlinico, Nicola Re è deceduto il 28 ottobre. L'autopsia ha confermato la causa del decesso, accertando la presenza di gravi fratture craniche conseguenti ai colpi subiti.

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Intercettazioni e Tentativo di Copertura

Nella stanza della questura dove i due sospettati erano tenuti in isolamento, le conversazioni registrate hanno rivelato un piano freddo e calcolato per ostacolare le indagini. Abouelfetouh ha esordito chiedendo a Hassan se avesse spinto con forza l'anziano durante la rissa. Hassan ha smentito, affermando che Nicola Re era semplicemente inciampato contro una sedia, una narrazione chiaramente inventata per minimizzare la responsabilità criminale.

La preoccupazione principale dei due non era la verità, ma la coerenza del loro racconto in caso di interrogatorio. "Dobbiamo raccontare la stessa versione", ha dichiarato Abouelfetouh, sottolineando l'importanza di presentarsi agli inquirenti come un blocco compatto. Hassan ha aggiunto il suo supporto a questa strategia, mostrando una consapevolezza del rischio processuale. Il complice ha suggerito specificamente che la versione ufficiale dovesse essere quella di un'intenzione di restituire gli oggetti sottratti, negando qualsiasi intento violento o omicida.

Tuttavia, le intercettazioni hanno portato alla luce elementi ben più inquietanti rispetto a una semplice rapina finita male. È emersa la preoccupazione che i due potessero contraddirsi davanti agli investigatori, rivelando una preparazione meticolosa della narrazione difensiva. Questo comportamento ha confermato agli agenti la natura organizzata dell'operazione e la fredda indifferenza verso la vita umana della vittima, considerata solo come un ostacolo da superare.

Estensione della Rete Criminale a Napoli

Oltre alla dinamica dell'omicidio, le indagini hanno指向 alla presenza di una rete criminale più ampia con base operativa a Napoli. Nelle conversazioni intercettate, Abouelfetouh ha menzionato esplicitamente l'esistenza di altri complici che gestivano le chiamate truffaldine. "Tutti devono cadere... tutti hanno mangiato e tutti pagheranno", ha affermato, utilizzando un linguaggio criptico ma inequivocabile per indicare che la struttura operativa era capillare e coinvolgeva più persone.

Le telefonate che hanno indotto Nicola Re a chiudere la porta di casa per accogliere i malviventi sarebbero partite da questa struttura campana. Questo dettaglio è fondamentale per gli investigatori, poiché suggerisce che l'omicidio non è l'unico frutto di questa organizzazione criminale, ma solo uno dei tanti episodi delittuosi che si sono verificati grazie a questo modus operandi. La polizia sta attualmente focalizzando le sue risorse sull'identificazione di questi ultimi anelli della catena.

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Le indagini proseguono con intensità per scalfire il muro di omertà e mappare l'intera struttura. L'obiettivo è dimostrare non solo la responsabilità diretta di Hassan e Abouelfetouh nell'omicidio e nella rapina, ma anche il ruolo di chi, da lontano, ha orchestrato le truffe telefoniche. La collaborazione tra i reparti di polizia e le unità specializzate in criminalità organizzata sta portando nuovi risultati quotidiani.

Precedenti Criminali e Accuse Formali

Il profilo dei due indagati emerge da un precedente storico di attività criminale che li aveva già portati in carcere. In passato, Hassan e Abouelfetouh erano stati arrestati a Varese per una truffa ai danni di una donna di 81 anni. In quell'occasione, si erano spacciati per appartenenti alla Guardia di Finanza, sottraendo alla vittima circa 50mila euro. L'episodio aveva portato alla loro condanna e successiva scarcerazione, ma il loro modus operandi era rimasto invariato.

L'individuazione dei due responsabili per il caso di Milano è stata resa possibile dall'incrocio accurato di molteplici elementi investigativi. I tabulati telefonici hanno collegato le chiamate alle vittime con i numeri di origine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito la prova fisica della presenza dei sospetti nell'area del delitto. In particolare, un video ha ripreso Hassan mentre gettava un cappellino in un cantiere edile in viale Umbria, mentre si allontanava rapidamente dalla zona della rapina, tentanto di销毁 prove.

La situazione giuridica è ora chiara: Hassan deve rispondere davanti alla corte di Milano per il reato di omicidio volontario e rapina aggravata. La gravità dell'accusa riflette l'efferatezza del gesto ai danni di un nonagenario. Abouelfetouh, invece, affronta le accuse di rapina aggravata, poiché il suo ruolo diretto nell'uccisione potrebbe essere valutato diversamente in sede processuale. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante i primi interrogatori davanti al gip, confermando la linea difensiva concordata nelle intercettazioni.