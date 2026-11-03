Omicidio organizzatore MKP in Sudafrica: allerta violenza elettorale

Un attivista del partito uMkhonto weSizwe è stato ucciso nel KwaZulu-Natal prima delle elezioni comunali. Il presidente Ramaphosa ha inviato militari per garantire la sicurezza.

Un organizzatore di un partito di opposizione è stato ucciso nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal nella serata di lunedì, alimentando timori crescenti di episodi di violenza politica in vista delle elezioni amministrative di mercoledì. L'incidente si è verificato a Pretoria e nelle zone circostanti, dove i manifesti elettorali dell' African National Congress (ANC) e di altri partiti politici sono stati affissi sui pali lungo le strade fin dal 29 ottobre 2026.

Dettagli sull'omicidio e indagini in corso

Il portavoce senior della polizia Robert Netshiunda ha dichiarato martedì che è stato aperto un fascicolo per omicidio dopo che Lastborn Shazi, identificato dal partito uMkhonto weSizwe (MKP), è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione. La vittima era impegnata in una chiamata su Zoom per coordinare la campagna elettorale del partito al momento dell'attacco. Questa tragica vicenda rappresenta l'ultimo episodio di una serie di violenze registrate durante il periodo elettorale.

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Contesto politico e posizioni dei partiti

I recenti sondaggi prevedono che l'MKP emerga come il partito più forte nell'area metropolitana di eThekwini, il centro economico della provincia del KwaZulu-Natal, dove è in corso una contesa accesa contro l'African National Congress (ANC) al governo. L'ex presidente Jacob Zuma guida l'MKP dopo una dura scissione dall'ANC avvenuta nel 2023, un evento che ha contribuito significativamente a erodere il sostegno all'ANC nelle elezioni nazionali del 2024. La competizione elettorale appare quindi particolarmente tesa e delicata.

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Misure governative e impatto sulla sicurezza

La scorsa settimana il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha ordinato il dispiegamento di 510 soldati nel KwaZulu-Natal a sostegno delle forze di polizia. Le autorità hanno identificato oltre 165 seggi elettorali nella provincia come ad alto rischio, richiedendo una presenza militare rafforzata per prevenire ulteriori incidenti. La polizia sudafricana ha dichiarato nel fine settimana che durante il periodo delle elezioni comunali sono stati registrati 20 omicidi che hanno coinvolto rappresentanti politici, membri di partito e sostenitori, evidenziando la gravità della situazione di sicurezza nel paese.