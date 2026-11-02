Omicidio Patrizia Monteleone: Civitillo condannato per l'uccisione della moglie

Il pm Alessandra Bellù descrive la freddezza di Civitillo, colpevole dell'omicidio di Patrizia Monteleone ad Erba. La conferma delle accuse grazie a riscontri tecnici e testimonianze.

L'uomo accusato di aver ucciso la moglie Patrizia Monteleone nel comune di Erba, in provincia di Como, potrebbe essere un serial killer potenziale in grado di commettere altri delitti, persino ai danni di altri familiari. La Procura di Como ha espresso questa grave preoccupazione nel provvedimento di arresto emesso nei suoi confronti, evidenziando un rischio concreto per la figlia Eleonora, da lui accusata di averlo rovinato con le sue dichiarazioni.

La dinamica dell'omicidio nella piscina di Erba

Secondo l'accusa sviluppata dalla pm Alessandra Bellù, l'ultimo giorno di settembre l'uomo ha soffocato la donna, che era costretta in carrozzina, per poi gettarla nella piscina situata all'interno della casa familiare. Le indagini hanno ricostruito una scena in cui l'imputato non si è limitato a lasciare la vittima in acqua, ma ha agito con una fredda determinazione, mostrando poi una netta indifferenza rispetto alla sorte della sua vittima dopo l'uccisione.

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La reazione spregiudicata e le dichiarazioni della pm

Il provvedimento cautelare rileva un allarmante e spregiudicata sottovalutazione del fatto commesso. L'indagato ha commentato la morte della sua ex moglie con risate e commenti sprezzanti, dimostrando una totale disumanità. Questa condotta ha portato persino la figlia Giada a richiedere al medico del padre una visita psichiatrica, implicitamente ipotizzando un genitore squilibrato e privo di freni inibitori. Era stato l'ex marito a chiamare uno dei figli per spiegare di aver trovato la donna morta in piscina, ma le indagini hanno smontato la sua versione.

Incongruenze e riscontri tecnici decisivi

La versione dell'uomo, che sosteneva di essere rientrato verso mezzogiorno trovando il corpo, è stata smentita da numerose incongruenze. I vicini avevano sentito grida di aiuto quella mattina, mentre una telecamera di sorveglianza aveva ripreso la sua auto mentre rientrava ben prima dell'ora dichiarata, forse prima delle undici, senza uscire più. Inoltre, la carrozzina era a bordo vasca e fradicia, il che rendeva irrealistica la tesi della caduta accidentale, lasciando inspiegato chi avrebbe potuto recuperarla.

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Il movente economico e personale

Secondo la pm, l'unica persona soddisfatta della morte di Patrizia, con una soddisfazione manifestata immediatamente, era proprio l'ex marito. I motivi erano duplici: il primo riguardava l'aspetto economico, poiché il mantenimento dovuto alla ex moglie sarebbe diminuito se questa fosse stata provvisoriamente collocata nella sua casa di Erba. Il secondo motivo, forse prevalente, era la sua incapacità di sopportare la presenza della moglie in casa propria, un malessere crescente riferito da tutti i soggetti che frequentavano l'abitazione.

Prove medicolegali e minacce alla figlia

L'autopsia ha accertato che Patrizia è morta per soffocamento e che soltanto dopo è stata gettata in acqua. Le indagini hanno confermato le parole di Eleonora, una delle tre figlie della coppia, che aveva raccontato ai inquirenti i conflitti tra i genitori e le intenzioni dell'uomo di sbarazzarsi di lei. L'accusa ritiene che la figlia Eleonora sia potenzialmente a rischio, poiché Civitillo aveva già manifestato in passato intenzioni violente verso di lei, poi non attuate solo per l'intervento del suo compagno.