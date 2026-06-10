Omicidio Pierina Paganelli: Louis Dassilva assolto e liberato dalla Corte d'Assise

Dopo un lungo processo a Rimini, Louis Dassilva è stato assolto dall'accusa di omicidio della vicina di casa Pierina Paganelli, nonostante la richiesta di ergastolo della Procura.

La sentenza è arrivata nel cuore della notte, dopo oltre sedici ore di intense deliberazioni da parte della Corte d'Assise di Rimini . Il verdetto ha stabilito l'assoluzione di Louis Dassilva , l'uomo accusato dell'omicidio brutale di Pierina Paganelli , una sua anziana vicina di casa.

La notizia ha scosso la città di Rimini, specialmente perché il pubblico ministero Daniele Paci aveva richiesto la condanna all'ergastolo, ritenendo Dassilva il responsabile unico della tragedia avvenuta il 3 ottobre del 2023. L'imputato, che si trovava in carcere da luglio 2024, è stato liberato immediatamente dopo la lettura del dispositivo, uscendo dall'aula tra le grida di gioia dei suoi sostenitori, degli amici e della moglie Valeria Bartolocci, scortato infine dalla polizia penitenziaria.

Per ricostruire i fatti, è necessario tornare alla mattina del 4 ottobre 2023, quando il corpo senza vita di Pierina è stato rinvenuto dalla nuora, Manuela Bianchi, all'interno di un garage situato in via del Ciclamino. Inizialmente, gli inquirenti avevano ipotizzato un femminicidio, ma l'alibi dell'ex marito della vittima, un albergatore che si trovava in Germania, ha presto spostato l'attenzione altrove.

La scena del crimine era stata allestita in modo inquietante: il corpo era adagiato su un giocattolo, i capelli erano bagnati e tirati all'indietro, la gonna era stata sollevata e la biancheria intima tagliata. Questi elementi suggerivano un atto non casuale, quasi rituale. Le indagini, coordinate dal pm Paci, si sono quindi concentrate sui residenti del condominio.

Un dettaglio fondamentale è emerso grazie a una telecamera di sicurezza, che aveva registrato le urla della vittima, permettendo di fissare con precisione l'orario del decesso alle 22:13. Il fulcro dell'accusa si è basato non solo sulla mancanza di un alibi solido per Dassilva in quell'orario, ma soprattutto sulla scoperta di una relazione clandestina tra l'uomo e Manuela Bianchi.

Le intercettazioni effettuate alla Questura hanno rivelato un legame sentimentale extraconiugale, fatto di messaggi in codice, foto scattate durante vacanze al mare e scritte sui muri. La tensione era culminata in uno scontro pubblico e televisivo tra la moglie di Dassilva e la nuora della vittima, pochi giorni prima dell'arresto di quest'ultimo.

Durante il processo, sono emersi dettagli quasi surreali, come la richiesta di riti voodoo a uno stregone senegalese per contrastare l'azione dei poliziotti e del pubblico ministero, aggiungendo un elemento di complessità psicologica al profilo dell'imputato. Nonostante le pressioni della Procura, le prove tecniche non hanno confermato l'ipotesi accusatoria. L'esame del DNA condotto dal professor Emiliano Giardina non ha riscontrato tracce riconducibili a Louis Dassilva sul corpo o sulla scena.

Inoltre, l'analisi della telecamera della farmacia di via del Ciclamino ha dato luogo a interpretazioni contrastanti: mentre per l'accusa l'uomo ripreso era l'assassino, il perito del Tribunale ha sostenuto che si trattasse di un altro condomino. L'unico pilastro rimasto per l'accusa è stata la testimonianza di Manuela Bianchi, la quale, dopo essere stata indagata per favoreggiamento, ha confessato di aver incontrato Dassilva nel garage prima della scoperta del cadavere, sostenendo che l'uomo l'avesse istruita su cosa dire alle autorità.

Durante i nove mesi di processo, Louis Dassilva ha costantemente rivendicato la propria innocenza. Interrogato a lungo, ha negato il legame sentimentale con Manuela Bianchi, pur ammettendo altre relazioni parallele, incluse quelle con una donna in Senegal con la quale ha due figli. Ha espresso gratitudine verso la moglie Valeria, sostenendo che lei lo avrebbe perdonato per qualsiasi tradimento, ma mai per un crimine così atroce.

La Corte d'Assise, dopo aver esaminato migliaia di pagine di atti e perizie, ha ritenuto che le prove non fossero sufficienti per una condanna, portando all'assoluzione definitiva e alla libertà dell'imputato. La vicenda si chiude così con un epilogo giudiziario che lascia molte domande aperte, ma restituisce la libertà a un uomo che ha passato mesi in custodia cautelare





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Assoluzione per Louis Dassilva nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli a RiminiLa Corte di Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa, dopo un processo durato nove mesi e un lungo dibattimento. L'uomo, che rischiava l'ergastolo, era stato arrestato nel luglio 2024 e in carcere da allora. Il verdetto di non colpevolezza, pronunciato dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, ha ribaltato le accuse formulate dal pm Daniele Paci, che aveva chiesto la condanna all'ergastolo. L'omicidio era avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, con il corpo della vittima ritrovato dalla nuora Manuela Bianchi nel garage di via del Ciclamino. La scena del crimine presentava elementi inquietanti. Le indagini si concentrarono sui vicini di casa, in particolare su Dassilva, il quale non aveva un alibi per l'ora del delitto, fissata alle 22.13 da una telecamera di un garage. Un elemento chiave per l'accusa era stata la presunta confessione di Dassilva alla stessa nuora, intercettata in Questura, e la successiva confessione della Bianchi, che accusò Dassilva di averle indicato cosa dire. Le perizie, compreso il DNA, non hanno fornito prove schiaccianti, e le riprese video hanno mostrato un uomo diverso dall'imputato. Dassilva ha sempre negato le accuse, ritrattando la relazione con la Bianchi e ammettendo altre relazioni sentimentali. La compagna Valeria Bartolocci, presente in aula, ha accolto con gioia l'assoluzione. Il caso, caratterizzato da intrighi personali, presunti riti voodoo e una lite in diretta tv, si è concluso con un verdetto di non colpevolezza.

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