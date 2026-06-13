Omicidio Pietracatella: messaggi WhatsApp rivelano tensioniconiugali di Antonella Di Ielsi prima della morte con la figlia Sara per avvelenamento da ricina

Nuova svolta nell'inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella in Molise: una amica della vittima è stata denunciata per favoreggiamento dopo aver negato problemi coniugali, smentita da chat in cui Antonella Di Ielsi parlava di separazione. Si indaga sull'origine della ricina e si analizzano dispositivi elettronici della famiglia.

La vicenda giudiziaria riguardante la tragica morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara , 15 anni, avvenuta a fine dicembre a Pietracatella , in Molise, per avvelenamento da ricina, ha registrato una significativa evoluzione.

Gli investigatori hanno acquisito messaggi WhatsApp in cui la donna confidava a un'amica le proprie preoccupazioni, le tensioni con il marito Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco del paese dal 2006 al 2014, e persino l'intenzione di consultare un avvocato divorzista. Questi contenuti, emersi durante l'ultima audizione in questura a Campobasso, hanno portato alla denuncia per favoreggiamento della persona che aveva ricevuto gli sfoghi, una amica della famiglia inizialmente sentita come persona informata sui fatti.

Durante il colloquio, la testimone aveva inizialmente negato di essere a conoscenza di problemi coniugali, descrivendo un matrimonio sereno, ma la versione è stata smentita dagli stessi messaggi mostrati dagli inquirenti. L'audizione si è quindi trasformata in interrogatorio e per la donna è scattata la denuncia con l'accusa di aver ostacolato la ricostruzione degli eventi. Nel fascicolo per duplice omicidio volontario, al momento, non risultano indagati.

La notte del 23 dicembre, uno dei momenti ritenuti compatibili con la somministrazione della sostanza tossica, in casa non era presente Alice, la figlia maggiore di 19 anni, uscita per una pizza con gli amici. Sul fronte tecnico, le forze dell'ordine stanno completando l'analisi dei telefoni cellulari di Sara, Antonella e Alice, oltre che di un tablet, un computer e due modem sequestrati nell'abitazione della famiglia.

Resta da chiarire l'origine della ricina, una tossina naturale che può essere estratta dai semi di ricino con procedimenti complessi e pericolosi. Non è ancora accertato se sia stata acquistata online, reperita sul dark web o preparata localmente





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omicidio Pietracatella Ricina Antonella Di Ielsi Sara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoUna stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte avvelenate per sospetto avv...

Read more »

Morte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoUna stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte avvelenate per sospetto avv...

Read more »

Nuovo colpo di scena a Pietracatella: denunciata per favoreggiamento un'amica di famigliaLa donna avrebbe fornito false informazioni durante gli interrogatori, ostacolando le indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Gli investigatori continuano ad analizzare i dispositivi elettronici sequestrati.

Read more »

Amica di famiglia denunciata per favoreggiamento nel giallo della ricina a PietracatellaUn'amica di famiglia dei Di Vita è stata denunciata per avere ostacolato le indagini sul caso della ricina a Pietracatella, in Molise. La donna, sentita tre volte in Questura, ha sempre negato tensioni familiari ma è stata smentita da riscontri oggettivi emersi dall'esame dei dispositivi elettronici sequestrati, in particolare chat che rivelano incongruenze con le testimonianze.

Read more »