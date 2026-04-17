Omicidio Pietracatella: Nuovi Interrogatori e Consulenza Tossicologica per la Difesa

La cugina delle vittime, vicina di casa e ospite dell'ex sindaco Di Vita, è stata nuovamente interrogata per oltre quattro ore a Campobasso. La difesa, invece, ha nominato un consulente esperto di tossicologia forense per affiancare il team legale.

La cugina di Gianni Di Vita , parente stretta delle vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita e residente a pochi passi dalla casa ora sotto sequestro a Pietracatella , è stata nuovamente convocata in questura a Campobasso per essere sentita dalla Squadra Mobile. La donna, che ospita da quando l'abitazione è stata sigillata l'ex sindaco Di Vita e sua figlia Alice, si è presentata giovedì pomeriggio negli uffici della polizia.

Questa non è la prima volta che viene ascoltata; la settimana scorsa aveva già trascorso circa tre ore di interrogatorio nello stesso giorno in cui erano stati sentiti anche Gianni Di Vita e la figlia Alice. La deposizione di giovedì, tuttavia, si è protratta per oltre quattro ore. Durante questa lunga audizione, come riportato da LaPresse, le è stato chiesto di fornire dettagli e chiarimenti sui suoi rapporti con Gianni Di Vita, con Antonella Di Ielsi e con le nipoti. L'obiettivo di questi approfondimenti è quello di ricostruire in modo quanto più dettagliato e preciso possibile il quadro delle relazioni personali tra le persone coinvolte, al fine di far luce sulla tragica vicenda che ha scosso la comunità di Pietracatella. L'intensificarsi degli interrogatori testimonia la complessità delle indagini e la meticolosità con cui la Procura intende procedere per accertare le responsabilità. Non si esclude che ulteriori audizioni possano essere programmate nelle prossime ore, coinvolgendo altre persone che potrebbero fornire elementi utili all'inchiesta. La comunità locale attende con ansia risposte concrete che possano spiegare le circostanze che hanno portato alla morte delle due donne. Parallelamente, il fronte difensivo si sta organizzando con la nomina di consulenti tecnici. Sempre nella giornata di giovedì, Gianni Di Vita ha formalizzato l'incarico conferito a un esperto di tossicologia forense. Si tratta del dottor Mauro Iacoppini, proveniente da Roma, che affiancherà l'avvocato Vittorino Facciolla, legale che assiste il marito e padre delle vittime. L'ingresso di Iacoppini nel team difensivo si affianca alla figura del dottor Marco Di Paolo, medico legale dell'Università di Pisa. Quest'ultimo, nominato in una fase precedente dell'indagine, è stato confermato dalla nuova linea difensiva, a dimostrazione della volontà di avvalersi delle competenze più qualificate per analizzare ogni aspetto della vicenda. La tossicologia forense riveste un ruolo cruciale in casi come questo, poiché può fornire elementi determinanti per stabilire la causa del decesso e le eventuali sostanze che potrebbero essere state coinvolte. La nomina di un esperto di tale disciplina segnala un'ulteriore approfondimento investigativo, volto a sviscerare ogni dettaglio medico-legale emerso dall'autopsia e dai rilievi effettuati sulla scena del crimine. La strategia difensiva sembra puntare su un'analisi meticolosa dei dati scientifici per costruire la propria linea argomentativa. Le indagini proseguono dunque su più fronti, combinando l'acquisizione di testimonianze con l'analisi forense dei reperti. La cugina, trovandosi in una posizione di vicinanza sia fisica che relazionale, rappresenta una figura chiave per comprendere meglio le dinamiche interne alla famiglia e le interazioni tra i diversi protagonisti. Le lunghe ore di interrogatorio testimoniano la gravità e la delicatezza delle informazioni che si cerca di estrarre. L'obiettivo è quello di comporre un puzzle complesso, dove ogni frammento di informazione contribuisce a delineare un quadro completo e veritiero degli eventi. La nomina di un esperto di tossicologia forense, da parte della difesa, indica inoltre la possibilità che vengano sollevati dubbi o che vengano cercate spiegazioni alternative riguardo alle cause del decesso o ad altri aspetti medico-legali. In un'indagine di questa natura, la collaborazione, seppur indiretta, tra inquirenti e difensori, attraverso la produzione di consulenze tecniche, è una prassi consolidata che mira a garantire la massima accuratezza nella ricostruzione dei fatti. La comunità di Pietracatella, intanto, continua a vivere nel dolore e nell'incertezza, sperando che la giustizia faccia il suo corso e porti chiarezza su quanto accaduto





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