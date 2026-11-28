Francesco, nipote di Fulvio Declerch, denuncia la pubblicazione di selfie da parte dell'assassino Alessandro Chiarelli. Nessuna riparazione economica dopo cinque anni dal delitto.

Francesco, nipote di Fulvio Declerch, ha espresso forte indignazione per la permanenza di contenuti multimediali sui social network da parte dell'autore dell'omicidio di suo zio. L'assassino, attualmente detenuto, continua a pubblicare selfie e fotografie nonostante la condanna definitiva. La situazione è diventata particolarmente dolorosa per la famiglia, che non ha ricevuto alcun risarcimento economico in cinque anni.

I dettagli della tragedia a Propoli

Il delitto è avvenuto il 25 novembre 2021 a Propoli Terme, provocando la morte di Fulvio Declerch, all'epoca cinquantaquattro anni. Le indagini e le testimonianze ricostruiscono un ingresso forzato nell'abitazione della vittima, con il danneggiamento di un vetro di finestra. L'aggressione è seguita immediatamente alla morte, in un contesto di tensione legato a una bevuta negata.

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La posizione dell'assassino in prigione

Alessandro Chiarelli, romano e trentasei anni al momento dei fatti, ha continuato a interagire sui canali social dal penitenziario. L'ultimo post risalirebbe al 24 novembre 2026, come affermato dal testimone. La famiglia contesta l'accesso a dispositivi digitali, sostenendo che tali beni dovrebbero essere utilizzati per lavorare e risarcire i congiunti.

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Le qualifiche giudiziarie del reato

Il percorso giudiziario ha portato all'esclusione dell'aggravante della premeditazione. I giudici hanno però confermato altre aggravanti, tra cui la crudeltà e i futili motivi dell'omicidio. È stata inoltre riconosciuta la minorata difesa della vittima nel momento dell'aggressione.

Il dolore e le richieste della famiglia

Francesco ha sottolineato l'assurdità di vedere l'assassino gestire la propria immagine online. La mancanza di un percorso di riparazione concreta per i familiari aggrava la sofferenza del lutto. La vicenda solleva interrogativi sul trattamento dei detenuti e sull'accesso ai media durante la detenzione.