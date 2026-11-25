Arrestato un uomo di 50 anni a Torino per l'omicidio di Adalgisa Lariccia, 92 anni. Il fermo è stato convalidato dai Carabinieri dopo 9 giorni di indagini sul caso della rapina in via Schina.

Le indagini condotte dai Carabinieri a Torino hanno portato all'identificazione e all'arresto di un uomo di cinquant'anni, cittadino di origine marocchina, responsabile della morte di Adalgisa Lariccia, una nonagenaria di novantadue anni. L'episodio violento si è verificato nel comune torinese, in via Schina, nei pressi della abitazione della vittima, quando il soggetto ha compiuto una rapina che ha avuto esito tragico. Adalgisa Lariccia è stata spinta a terra dall'aggressore, subendo un grave trauma cranico contro l'asfalto e decedendo nelle ore successive al ricovero in ospedale.

Dettagli dell'aggressione e dinamica del crimine

La sequenza degli eventi ha avuto inizio con un'aggressione brutale nei confronti della signora Lariccia durante una rapina. L'assalitore ha provocato la caduta della donna di novantadue anni, facendola sbattere violentemente contro il manto stradale. Le conseguenze del trauma alla testa sono state fatali, portandola al decesso poche ore dopo l'intervento dei soccorsi. L'uomo ha successivamente dato fuga utilizzando una bicicletta, un mezzo di trasporto che ha reso inizialmente più complessa la sua immediata individuazione da parte delle forze dell'ordine.

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Indagine dei Carabinieri e identificazione

Dopo nove giorni intensi di lavoro investigativo, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire l'identità dell'autore materiale dei fatti. L'uomo è stato rintracciato in un comune della provincia di Torino, presso la residenza dei suoi familiari. Le indagini sono state rese particolarmente ardue dal fatto che il sospettato si muoveva esclusivamente in bicicletta e non presentava segni fisici distintivi o tatuaggi visibili che ne avrebbero facilitato l'identificazione diretta sul momento. Il comandante provinciale dei Carabinieri, Gaspare Giardelli, ha definito il quadro indiziario a carico dell'indagato come particolarmente grave e solido.

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Accuse e prossimi step giudiziari

Il cinquantenne è ora formalmente accusato di rapina e omicidio preterintenzionale, una qualifica giuridica che distingue l'evento mortale da un premeditato assassinoo. Nelle prossime ore, la procura di Torino, che ha coordinato e diretto le complesse operazioni investigative, presenterà al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida del fermo disposto dalla polizia giudiziaria. Il decreto di fermo è ora sottoposto al vaglio del Gip, che valuterà la fondatezza delle accuse e la necessità di mantenere in stato di detenzione l'indagato, confermando il percorso giudiziario avviato.