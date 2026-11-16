Omicidio Torzullo: in aula il video del fumo nero che prova il tentativo di disfarsi del cadavere

Nel processo per l'omicidio di Federica Torzullo, la corte ha esaminato le riprese della videosorveglianza che mostrano Andrea Carlomagno mentre tenta di distruggere i resti. Una chiave di volta per la ricostruzione dei fatti.

Il processo per l'omicidio di Federica Torzullo ha registrato un passaggio cruciale durante l'udienza recente, dove la corte ha esaminato le prove digitali chiave relative alle ultime ore di vita della vittima. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate presso l'azienda di Andrea Carlomagno hanno permesso ai investigatori di ricostruire con precisione i movimenti dell'imputato e i tentativi di occultamento del corpo. La giovane donna era stata uccisa nel periodo compreso tra l'8 e il 9 gennaio a Anguillara Sabazia, nel Lazio, e il suo cadavere è stato rinvenuto il 18 gennaio in un terreno adiacente al capannone di proprietà dell'uomo accusato.

Le prove video e la ricostruzione dei movimenti

I carabinieri incaricati delle indagini hanno presentato alla corte i tabulati telefonici uniti alle registrazioni video, creando un timeline dettagliato degli eventi. Le riprese mostrano chiaramente Federica Torzullo che entra nell'abitazione dell'imputato, da cui non uscirà più viva. Successivamente, le telecamere catturano Andrea Carlomagno mentre esce di casa e si dirige verso il capannone di famiglia. È proprio da questa struttura che, in un altro fermo immagine delle telecamere, si vede uscire una densa colonna di fumo nero, suggerendo un tentativo deliberato di distruggere le prove del crimine.

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La reazione dei familiari e la parte civile

La presenza dei genitori e della sorella di Federica Torzullo in aula ha caratterizzato un momento di grande intensità emotiva. Al termine dell'udienza, mentre l'imputato lasciava l'aula, i familiari hanno urlato parole di rabbia e dolore: "Hai rovinato la vita di un bambino, devi marcire in carcere, maledetto". Stefano, il padre della vittima, ha dichiarato fuori dall'aula la volontà di ottenere giustizia e verità, sottolineando come ci siano ancora punti "annebbiati" nel caso e lamentando i numerosi tentativi di depistaggio attuati da Carlomagno.

Stefano Torzullo ha espresso il dolore per i dodici giorni trascorsi prima del ritrovamento del corpo, definendo il periodo come insopportabile per la famiglia, ma affermando di avere avuto fin da subito un presentimento sulle reali dinamiche dell'accaduto. Oltre ai genitori, che agiscono anche come tutori legali del figlio della coppia, si sono costituiti parte civile diverse associazioni per i diritti delle donne e delle vittime di reato, tra cui "Differenza Donna", "Insieme a Marianna", "Giardini Segreto", "Vittime Vulnerabili di reato", "Per Marta e per tutte" e "Scuola di Atene".

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Le prossime tappe del processo e il medico legale

Il procedimento giudiziario prosegue con l'obiettivo di chiarire tutti i risvolti della dinamica omicidiaria. La prossima udienza del processo è fissata per il 2 dicembre, una data chiave per l'avanzamento delle indagini giudiziarie. In quell'occasione, la corte intende ascoltare i familiari di Federica Torzullo e sentire le testimonianze del medico legale, il quale fornirà elementi tecnici fondamentali per confermare la causa di morte e gli eventuali tentativi di alterazione delle scene.

Questa fase del processo rappresenta un momento di alta tensione per la giustizia italiana, che cerca di fare luce su un crimine violento avvenuto nel comune laziale. Le testimonianze future saranno essenziali per colmare le lacune emerse durante le indagini preliminari e per assicurare che ogni aspetto della vicenda, inclusi i possibili complici o i tentativi di depistaggio, venga pienamente esaminato. La società civile segue con attenzione le evoluzioni del caso, chiedendo trasparenza e risposte concrete ai drammi affrontati dalle vittime e dalle loro famiglie.