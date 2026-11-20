Il Ministero dei Trasporti ha omologato il sistema Tesla Assisted Driving in Italia. La funzione arriverà come aggiornamento software con un abbonamento mensile di 99 euro per i possessori di veicoli Tesla nella capitale.

Il Ministero dei Trasporti ha fornito l'ok definitivo per l'ingresso della tecnologia Tesla a guida autonoma nelle strade italiane. Il ministro Matteo Salvini ha annunciato tramite la piattaforma X che l'ente ha concesso l'omologazione provvisoria del sistema di guida assistita denominato " Tesla Assisted Driving". Questa decisione anticipa i tempi del riconoscimento comunitario, che si trova attualmente nella fase finale di definizione. La novità segna un momento cruciale per la mobilità romana, dove le vetture sono già state testate nelle vie della capitale.

L'omologazione Mit per il sistema assistito

La casa automobilistica ha confermato che la funzione sarà lanciata imminente tramite un aggiornamento software. L'accesso al servizio richiederà il pagamento di un abbonamento mensile di 99 euro. Il nuovo supporto tecnico è progettato per gestire percorsi di elevata complessità, inclusi incroci, intersezioni e cambi di corsia dinamici. L'Italia diventa così il dodicesimo Stato europeo ad accettare ufficialmente questa tecnologia dopo il primo via libero arrivato ad aprile dai Paesi Bassi.

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Le dichiarazioni del ministro Salvini

Matteo Salvini ha sottolineato l'importanza strategica di questo passo avanti per il settore. Ha definito l'evento una rivoluzione per l'innovazione e la tecnologia della mobilità futura. Nella sua comunicazione ufficiale, il ministro ha ribadito che la priorità assoluta rimane la sicurezza dei cittadini. L'approvazione del Ministero dei Trasporti rappresenta un segnale chiaro di apertura verso nuove frontiere della guida assistita in Europa.

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Responsabilità del conducente e dati globali

Tesha specifica che si tratta di un sistema di guida assistita supervisionata, non autonoma. Il conducente è obbligato a mantenere l'attenzione sulla strada e rimane sempre legalmente responsabile del veicolo. Il nuovo sistema ha già percorso oltre 28 miliardi di chilometri in tutto il mondo. In Europa, dove ha esordito ad aprile, ha accumulato più di 200 milioni di chilometri di esperienza concreta su carreggiate pubbliche.

L'espansione negli altri paesi europei

Oltre a Paesi Bassi e Italia, altri dieci paesi hanno dato il via libero alla tecnologia. La lista include Belgio, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia. Questa espansione continentale testimonia l'accettazione rapida di standard tecnici simili da parte delle autorità europee. I consumatori italiani possono ora accedere a queste funzionalità tramite il semplice aggiornamento del software dei loro veicoli Tesla.