Oms: 11 casi di hantavirus confermati, 3 decessi, cluster monitorato

L'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato il terzo rapporto sul cluster di hantavirus diffuso a bordo della nave da crociera Mv Hondius. Sono stati segnalati 11 casi totali, inclusi 3 decessi, e 8 casi confermati in laboratorio come infezione da virus Andes.

Report Oms : '11 casi segnalati di cui 8 confermati, 3 decessi'Al 13 maggio sono stati segnalati in totale 11 casi' di hantavirus, inclusi 3 decessi (tasso di mortalità del 27%).

Otto casi sono stati confermati in laboratorio come infezione da virus Andes, 2 sono probabili e 1 caso rimane non conclusivo ed è in fase di ulteriori accertamenti'. E' il bilancio comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel terzo rapporto sul cluster di hantavirus diffuso dall'Oms dopo la notifica - il 2 maggio scorso - di casi di grave malattia respiratoria a bordo della nave da crociera Mv Hondius.

Dall'ultimo report pubblicato l'8 maggio, precisa l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute, sono stati segnalati altri 2 casi confermati in Francia e Spagna, oltre al risultato non conclusivo per un caso negli Stati Uniti. Tutti i casi riguardavano passeggeri della nave', sottolinea l'Oms. Attraverso i canali del Regolamento sanitario internazionale (Ihr, 2005) tutti i Punti focali nazionali dell'Ihr sono stati informati e stanno supportando le attività internazionali di tracciamento dei contatti.

L'Oms ha valutato come basso il rischio che questo evento rappresenta per la popolazione mondiale, e continuerà a monitorare la situazione epidemiologica e ad aggiornare la valutazione del rischio secondo necessit





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oms Hantavirus Cluster Nave Da Crociera Mortalità Tracciaggio Contatti Valutazione Rischio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cosa succede ora ai passeggeri della HondiusIniziano una quarantena con modalità che variano da paese a paese: da 21 a 45 giorni, in casa, in ospedale o in centri appositi

Read more »

Hantavirus, Oms: 'Dovevano sbarcare dalla Hondius, problemi di salute e di tenuta nervosa'La MV Hondius, colpita dall'Hantavirus, è partita dall'isola spagnola di Tenerife alla volta d…

Read more »

Hantavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: passeggeri Hondius in quarantena e nuovi casiMonitoraggi e isolamenti dopo la crociera Hondius: cresce l’attenzione sui casi di hantavirus

Read more »

Oms rassicura dopo l’evacuazione della nave MV Hondius: «Rischio globale basso»Cresce l’attenzione internazionale dopo l’evacuazione di oltre 120 persone dalla...

Read more »