OMS allerta Gaza: infezioni respiratorie in aumento e peggio in arrivo

L'OMS segnala un drastico aumento delle malattie respiratorie a Gaza, con 33.000 casi in più. Le inondazioni e il sovraffollamento aggravano la crisi sanitaria nei campi profughi.

Geneva, 13 novembre - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato venerdì un urgente avvertimento riguardo alla rapida escalation delle malattie respiratorie nella Striscia di Gaza, sottolineando che la situazione sanitaria è destinata a deteriorarsi significativamente con l'arrivo delle piogge invernali. La dottoressa Reinhilde Van De Weerdt, rappresentante dell'OMS nei Territori palestinesi occupati, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra, collegandosi da Gerusalemme, che i dati attuali riflettono già una pressione estrema sui sistemi sanitari locali. L'ente mondiale ha previsto che il peggioramento sarà immediato e grave, specialmente considerando che l'inverno non si è ancora pienamente insediato e che le condizioni di vita stanno diventando progressivamente più insostenibili per la popolazione civile. La crisi sanitaria si intreccia ormai in modo indelebile con le dinamiche geopolitiche e le operazioni militari in corso, creando un contesto di vulnerabilità estrema per i civili.

Il picco dei casi e le cause strutturali

I numeri forniti dall'OMS illustrano una tendenza allarmante e inequivocabile, con un aumento di 33.000 casi di infezioni respiratorie acute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa cifra rappresenta un indicatore diretto della capacità di trasmissione virale in ambienti altamente confinati e privi delle infrastrutture basilari necessarie per la prevenzione. Le pessime condizioni di vita, combinate con un grave sovraffollamento, stanno agendo come catalizzatori per la diffusione rapida dei patogeni nell'area. La popolazione di Gaza è attualmente costretta a residere in uno spazio geografico sempre più ristretto, il che amplifica drasticamente il rischio di contagio di massa tra i civili. La densità abitativa nei campi profughi e nelle aree di accoglienza temporanea ha superato di gran lunga la capacità di carico igienico-sanitaria disponibile.

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Impatto militare e limiti delle infrastrutture

La dinamica della crisi è stata ulteriormente inasprita dalle recenti mosse dell'esercito israeliano, che ha esteso il proprio controllo territoriale facendo avanzare la cosiddetta "linea gialla". Questa demarcazione, stabilita nell'ambito del cessate il fuoco negoziato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, ha ridotto ulteriormente lo spazio vitale disponibile per gli sfollati palestinesi. La dottoressa Reinhilde Van De Weerdt ha spiegato che questo movimento significa che le persone vivono ora in condizioni di maggiore affollamento, dove la diffusione del virus tra gli esseri umani è molto più probabile e rapida. L'esercito israeliano e il COGAT, l'agenzia militare israeliana incaricata di coordinare gli aiuti umanitari, non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento dell'agenzia Reuters. La scorsa settimana, il COGAT aveva dichiarato di aver intensificato gli sforzi per migliorare le condizioni igienico-sanitarie prima dell'arrivo delle forti piogge, in coordinamento con varie organizzazioni internazionali, ma l'impatto di queste misure sembra essere stato limitato dall'entità delle precipitazioni.

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Proiezioni climatiche e rischi idrici

Le infezioni respiratorie rappresentano attualmente l'11% di tutte le visite mediche registrate nelle strutture sanitarie di Gaza, una percentuale che l'OMS si aspetta cresca ulteriormente. Il freddo intenso, le inondazioni diffuse, i rifugi sovraffollati e la scarsa ventilazione sono tutti fattori che contribuiranno ad aumentare drasticamente queste cifre nei prossimi mesi. La situazione è tale che la dottoressa Van De Weerdt ha definito shockante come solo pochi giorni di pioggia abbiano già rivelato l'entità del disastro che i prossimi mesi porteranno con sé. Quasi un milione di persone sfollate nella Striscia di Gaza vive attualmente in aree esposte alle inondazioni, con 400.000 di esse situate in ubicazioni classificate dall'OMS come a rischio estremamente elevato. L'agenzia ha segnalato che le inondazioni hanno aumentato il rischio di contaminazione delle fonti idriche, mentre le acque stagnanti hanno fornito numerosi nuovi siti di riproduzione per zanzare e altri parassiti. L'umidità favorisce la crescita di muffe e batteri, che sono tra i principali responsabili delle infezioni respiratorie, in particolare tra i bambini piccoli.

Sfide logistiche e chiamate alle autorità

Mentre la maggior parte dei farmaci necessari riesce a entrare nella Striscia di Gaza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta riscontrando difficoltà considerevoli nell'introdurre rifornimenti essenziali per i laboratori. Queste forniture sono vitali per effettuare diagnosi accurate sui pazienti prima che possano ricevere trattamenti adeguati e mirati. L'OMS ha sottolineato che, per prevenire epidemie su larga scala, è imperativo consentire l'ingresso immediato di attrezzature da laboratorio a Gaza, al fine di evitare un disastro della salute pubblica che si sovrappongerebbe al già esistente disastro umanitario. La mancanza di strumenti diagnostici rapidi e precisi limita la capacità delle autorità sanitarie di isolare i focolai e di allocare le risorse mediche in modo efficiente. L'urgenza di agire è diventata sempre più critica man mano che le temperature scendono e le condizioni di vita nei campi temporanei continuano a deteriorarsi sotto la pressione delle intemperie e della densità abitativa insostenibile.