OMS chiede cessate il fuoco in Congo orientale per contenere epidemia di Ebola

Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto un'immediata cessazione delle ostilità nella Repubblica Democratica del Congo orientale per fermare la diffusione del ceppo Bundibugyo di Ebola, che ha già causato centinaia di morti e migliaia di sfollati.

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato un appello urgente per un cessate il fuoco immediato nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, al fine di contenere la grave epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo.

Durante una conferenza stampa tenutasi a Ginevra, Tedros ha sottolineato che i continui combattimenti tra le forze governative e i gruppi ribelli stanno provocando spostamenti di massa della popolazione, favorendo la diffusione del virus nei campi profughi sovraffollati.

"Non possiamo costruire la fiducia nelle comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe", ha dichiarato il capo dell'OMS, annunciando la sua imminente visita nella regione. L'epidemia, dichiarata emergenza di interesse internazionale all'inizio di maggio, conta oltre 900 casi sospetti e più di 200 decessi sospetti in tre province: Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. In particolare, la provincia di Ituri sta vivendo una situazione critica, con il numero di nuovi casi in rapido aumento.

I bambini rappresentano un quarto delle vittime confermate, come denunciato dall'organizzazione Save the Children, che chiede un potenziamento delle misure di prevenzione delle infezioni. Nonostante gli sforzi di mediazione guidati dagli Stati Uniti, i combattimenti continuano, aggravando una crisi umanitaria già grave. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha segnalato che i centri di transito e accoglienza nella regione del Nilo Occidentale in Uganda, al confine con il Congo, sono oltre il doppio della loro capacità.

Le organizzazioni umanitarie stanno inviando personale e attrezzature nel Congo orientale, ma gli attacchi contro i medici, alimentati dalla sfiducia della comunità, ostacolano gli sforzi. Finora, i donatori hanno promesso circa 500 milioni di dollari per far fronte all'epidemia, ma non tutti i fondi sono stati ancora erogati. La situazione è resa ancora più critica dalla mancanza di un vaccino o di un trattamento approvato per il ceppo Bundibugyo dell'Ebola.

La combinazione di conflitto armato e malattia sta creando una "catastrofica collisione", come definita dallo stesso Tedros, che richiede un'azione coordinata e immediata da parte della comunità internazionale. Solo un cessate il fuoco può permettere agli operatori sanitari di raggiungere le aree colpite e isolare i pazienti, riducendo così il rischio di una diffusione incontrollata dell'epidemia. La situazione nel Congo orientale rimane estremamente volatile, con milioni di sfollati che vivono in condizioni precarie.

La comunità internazionale è chiamata a rispondere con urgenza, non solo con finanziamenti ma anche con un impegno politico per fermare le violenze. La salute pubblica globale è a rischio, e solo un intervento deciso può evitare una catastrofe umanitaria di proporzioni ancora maggiori





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