Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus denuncia i rischi per i bambini a Cuba e annuncia un contributo di 2 milioni di dollari dell'OMS per le strutture sanitarie.

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha formulato un appello urgente e inequivocabile nei confronti del governo degli Stati Uniti d'America, richiedendo la revoca immediata del blocco delle forniture di carburante imposto a Cuba. Tale richiesta è stata avanzata durante la sua visita ufficiale nell'isola, avvenuta martedì 24 novembre 2026, quando ha sottolineato come le restrizioni energetiche stiano causando un danno diretto e grave alla salute della popolazione cubana. In particolare, l'alto funzionario ha espresso profonda preoccupazione per il fatto che queste misure sanzionatorie stiano mettendo a rischio specifico la vita dei bambini e delle categorie più vulnerabili della società.

Il contributo OMS da 2 milioni per le strutture cubane

Durante la sua permanenza di tre giorni sull'isola, che ha incluso sopralluoghi in diverse strutture sanitarie situatede a Havana, il dottor Tedros ha annunciato un contributo finanziario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel valore di 2 milioni di dollari. Questo fondo economico è stato destinato specificamente a rafforzare il programma nazionale di vaccinazione di Cuba, un'infrastruttura critica per la prevenzione delle malattie epidemiche. Inoltre, l'istituzione guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus ha previsto la fornitura diretta di attrezzature mediche essenziali alle strutture sanitarie locali, un supporto materiale necessario per ovviare alle carenze di strumenti diagnostici e terapeutici causate dall'isolamento economico.

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Crisi energetica e impatti sanitari documentati

Le autorità cubane riferiscono che le sanzioni statunitensi hanno portato a quotidiani blackout energetici che interrompono la corrente per durate superiori alle venti ore. Questa instabilità infrastrutturale ha generato gravi carenze di medicinali e materiali chirurgici, rendendo difficile l'erogazione di prestazioni sanitarie adeguate. Il governo cubano sottolinea come questa situazione abbia causato un netto peggioramento degli indicatori sanitari nazionali, tra cui un aumento preoccupante dei tassi di mortalità infantile. La mancanza di carburante impedisce non solo il funzionamento degli ospedali, ma anche il trasporto dei pazienti e la distribuzione dei beni di prima necessità.

Posizione ufficiale di Washington e giustificazioni legali

Da parte sua, Washington sostiene che il blocco energetico sia stato implementato con l'intento strategico di spingere verso un cambiamento politico sull'isola caraibica. Gli ufficiali statunitensi affermano che le esportazioni di cibo e medicinali sono soggette a esenzioni legali specifiche, teoricamente per garantire che gli aiuti umanitari non siano bloccati. Tuttavia, questa giustificazione non viene accettata dalle critiche internazionali, che ritengono il blocco una violazione del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali di tutti i cubani. La tensione tra le due nazioni è aumentata vertiginosamente a partire da gennaio, quando l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha intensificato la pressione.

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Il contesto delle Nazioni Unite e sanzioni politiche

Oltre all'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche le Nazioni Unite hanno ripetutamente inviato avvertimenti riguardo a una crescente crisi umanitaria in corso sull'isola. La politica del presidente Donald Trump, iniziata a gennaio, ha incluso l'imposizione di un blocco dei rifornimenti di carburante e severe sanzioni contro una vasta schiera di funzionari cubani ed enti statali. Nonostante la complessità delle relazioni internazionali, una risoluzione annuale non vincolante, che chiede la fine dell'embargo statunitense sull'isola, viene approvata a favore di Cuba nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con ampio margine ogni anno dal 1992, riflettendo un consenso globale persistente.

Prospettive future e conseguenze geopolitiche

La situazione attuale rimane tesa e fragile, con le istituzioni internazionali che continuano a sollecitare un allentamento delle restrizioni per motivi umanitari. La visita di Tedros Adhanom Ghebreyesus ha portato alla luce le difficoltà concrete che i cittadini cubani affrontano quotidianamente, amplificando la pressione diplomatica sul governo degli Stati Uniti. L'obiettivo principale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è ora monitorare l'efficacia del contributo di 2 milioni di dollari e garantire che le attrezzature mediche arrivino effettivamente alle strutture più colpite. Gli osservatori internazionali continuano a seguire da vicino lo sviluppo degli eventi, in attesa di possibili segnali di distensione o di ulteriori escalations delle sanzioni.