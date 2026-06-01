OMS: epidemia di Ebola in Congo probabilmente più estesa dei dati ufficiali

Il capo dell'OMS conclude la visita in Congo e avverte che l'epidemia di Ebola, causata dal ceppo Bundibugyo, potrebbe essere molto più ampia di quanto riportato. L'IRC denuncia che solo il 20% dei contatti è tracciato.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha concluso lunedì la sua visita nella Repubblica Democratica del Congo, informando il presidente Félix Tshisekedi sulla risposta all'epidemia di Ebola .

L'epidemia, già la terza più grande mai registrata, è probabilmente molto più estesa di quanto mostrino i dati ufficiali, come avvertito dall'International Rescue Committee (IRC). Tedros ha visitato la provincia di Ituri, dove sono stati confermati i primi casi, e ha osservato segnali incoraggianti, come cinque guarigioni certificate, ma ha sottolineato la necessità di potenziare la capacità di test e trattamento e di promuovere la fiducia negli operatori sanitari.

L'OMS e il governo congolese hanno riconosciuto in una dichiarazione congiunta che si tratta di un momento difficile, con gli operatori sanitari che faticano a individuare e isolare i casi, tracciare i contatti e promuovere sepolture sicure. Secondo i dati dell'OMS, al 31 maggio 2026, si registravano 906 casi sospetti di Ebola, inclusi 223 decessi sospetti sotto indagine. Il governo congolese ha annunciato che i casi confermati sono saliti a 282, con 42 decessi, dopo 19 nuovi risultati positivi.

La maggior parte dei casi confermati si trova nella provincia di Ituri (264), seguita da Nord Kivu (15) e Sud Kivu (3). Tutte e tre le province sono colpite da conflitti armati che hanno causato sfollamenti di massa, complicando ulteriormente la risposta all'Ebola. Nel fine settimana, un attacco dei combattenti delle Forze Democratiche Alleate, un gruppo ribelle legato allo Stato Islamico, ha ucciso 15 civili e un soldato nella città di Beni, nel Nord Kivu.

L'IRC ha avvertito che l'epidemia potrebbe essere significativamente più estesa e avanzata di quanto suggeriscano i dati ufficiali. Il virus potrebbe essersi diffuso per tre mesi prima della rilevazione dei primi casi ufficiali a metà maggio. Con solo il 20% dei contatti attualmente tracciati, le autorità sanitarie faticano a identificare e isolare nuove catene di trasmissione.

Rachel Howard, consulente tecnico senior dell'IRC, ha dichiarato: 'Quando quattro contatti su cinque non vengono tracciati, diventa incredibilmente difficile contenere l'epidemia o persino comprenderne la reale portata.

' I funzionari congolesi hanno esperienza nella lotta contro l'Ebola, ma hanno poca familiarità con il ceppo Bundibugyo del virus, responsabile dell'attuale epidemia, per il quale non esiste un vaccino approvato. L'organizzazione sanitaria globale CEPI ha annunciato che finanzierà con circa 60 milioni di dollari Moderna e altri due gruppi per accelerare lo sviluppo di vaccini contro l'Ebola Bundibugyo. La Cina ha dichiarato che invierà una squadra di specialisti medici in Congo per assistere nella gestione dell'epidemia.

La visita di Tedros si è conclusa con un incontro con il presidente Tshisekedi, dopo il quale è previsto il suo ritorno a Ginevra





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