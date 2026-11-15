OMS: Epidemia respiratoria a Gaza, 33.000 casi in più prima dell'inverno

L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala un aumento drammatico delle malattie respiratorie a Gaza, con picchi invernali attesi a causa di allagamenti e sovraffollamento nei campi profughi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato venerdì un allarme urgente riguardo all'aumento drammatico delle malattie respiratorie a Gaza, prevedendo un significativo peggioramento della situazione sanitaria con l'arrivo delle forti piogge invernali che hanno allagato decine di migliaia di tende ospitanti i palestinesi sfollati. La rappresentante dell'organizzazione nei Territori palestinesi occupati, la dottoressa Reinhilde Van De Weerdt, ha sottolineato come i numeri attuali mostrino già una pressione enorme sui sistemi sanitari locali, con i casi di infezioni respiratorie acute che risultano essere 33.000 superiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando una crisi di proporzioni allarmanti.

Il meccanismo delle infezioni e il sovraffollamento

Le pessime condizioni di vita e il grave sovraffollamento stanno facendo aumentare drasticamente i contagi, poiché l'intera popolazione di Gaza è costretta a vivere in un'area sempre più ristretta a causa delle operazioni militari. L'espansione del controllo da parte dell'esercito israeliano, avanzando con la cosiddetta "Linea Gialla" - una demarcazione stabilita nel quadro della tregua mediata dagli Stati Uniti a ottobre - ha ulteriormente aggravato questa situazione critica. La dottoressa Reinhilde Van De Weerdt ha spiegato ai giornalisti riuniti a Ginevra, ma trasmettendo da Gerusalemme, che le persone vivono in condizioni di maggiore affollamento, rendendo la diffusione tra esseri umani di virus molto più facile e rapida, con conseguenze dirette sulla salute pubblica globale.

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Posizioni delle parti coinvolte e logistica

L'esercito israeliano ha dichiarato a Reuters che la Linea Gialla mira a proteggere i civili israeliani e le truppe da minacce esterne, affermando che i aggiustamenti alla sua posizione seguono l'accordo di cessate il fuoco e il diritto internazionale, senza l'intento di danneggiare la popolazione civile. Il COGAT, l'agenzia dell'esercito israeliano che coordina gli aiuti, ha aggiunto che oltre 93.000 tende e più di 8.600 camion contenenti teli di plastica, coperte e indumenti invernali sono entrati a Gaza dall'avvio del piano di winterizzazione lanciato dalla Board of Peace e dalle organizzazioni non governative. Inoltre, l'ente ha precisato che le attrezzature destinate alla ricostruzione di Gaza saranno permesse solo dopo lo smantellamento completo di Hamas, mentre ha confermato di aver intensificato gli sforzi per migliorare le condizioni sanitarie prima delle piogge pesanti, in coordinamento con le organizzazioni internazionali.

Impatto reale e prossimi passi sanitari

Le infezioni respiratorie rappresentano attualmente il 11% di tutte le consultazioni mediche, con l'OMS che si aspetta che il freddo, gli allagamenti, i ripiani sovraffollati e la scarsa ventilazione spingano questi numeri verso l'alto in modo esponenziale. La dottoressa Reinhilde Van De Weerdt ha dichiarato che è scioccante come pochi giorni di pioggia abbiano già mostrato ciò che porteranno i prossimi mesi, aggiungendo che l'inverno non si è nemmeno pienamente insediato e che il peggio deve ancora arrivare. Quasi un milione di sfollati a Gaza vive in aree esposte alle inondazioni, e 400.000 di loro si trovano in posizioni considerate a rischio estremamente alto, secondo i dati dell'organizzazione sanitaria mondiale, mentre l'acqua stagnante offre alle zanzare e ai parassiti più luoghi per riprodursi, aumentando ulteriormente i pericoli.

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Sfide logistiche e necessità immediate

L'umidità favorisce la muffa e i batteri, che sono i principali motori delle infezioni respiratorie, specialmente nei bambini piccoli, creando un contesto in cui la prevenzione diventa vitale ma estremamente difficile da attuare. Sebbene la maggior parte dei medicinali stia entrando a Gaza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità affronta difficoltà significative nell'ottenere forniture di laboratorio, che ritiene vitali per diagnosticare i pazienti prima di poterli trattare adeguatamente. L'agenzia ha chiesto con fermezza che le attrezzature di laboratorio entrino a Gaza oggi stesso, al fine di evitare un disastro sanitario pubblico che si aggiungerebbe a quelli già esistenti, mentre il COGAT ha ribadito che Israele ha facilitato l'ingresso di tutti i medicinali richiesti e non ha rifiutato alcuna richiesta, aggiungendo che macchine per raggi X, generatori di ossigeno, batterie e altri equipaggiamenti sono già entrati.

La situazione descritta dalla Reuters, con i dati raccolti il 13 novembre a Ginevra, evidenzia come la combinazione di fattori climatici, militari e sanitari stia creando un punto di non ritorno per la popolazione civile. Le immagini di campi tendati parzialmente allagati durante le giornate piovose, come quelle documentate a Gaza City il 7 novembre 2026 da Reuters/Dawoud Abu Alkas, mostrano la realtà concreta in cui milioni di persone sono costrette a sopravvivere, confermando che la crisi sanitaria è in piena evoluzione e richiederà risposte immediate e coordinate per evitare un collasso totale del sistema di assistenza medica disponibile.