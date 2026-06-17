Onda di calore record in arrivo sull'Italia, pre-allerta in nove città: temperature fino a 39 gradi

L'anticiclone africano si rafforzerà da metà settimana portando caldo intenso su tutta Italia con picchi fino a 39°C. Temperature eccezionali anche in quota, zero termico oltre 4000m. Attivato il piano anti-ondate di calore con bollino arancione in nove città. Consigli e raccomandazioni per la salute.

L' anticiclone africano tornerà rapidamente a rafforzarsi sull'Italia a partire da metà settimana, precisamente da mercoledì 17 giugno 2026, determinando un significativo innalzamento delle temperature su gran parte della Penisola.

Il campo di alta pressione, di origine subtropicale, si espanderà progressivamente, riducendo la nuvolosità e limitando fenomeni precipitosi, a eccezione di possibili brevi temporali pomeridiani sulle Alpi. Questo scenario meteorologico anticiclonico produrrà una fase di caldo intenso e diffuso, con valori massimi in pianura che potranno raggiungere i 36-37°C e locali picchi fino a 38-39°C durante il fine settimana, in particolare nelle conche interne e nelle grandi città del Centro-Sud.

Anche in quota le condizioni saranno eccezionali: lo zero termico è previsto risalire oltre i 4.000 metri, con possibili punte a 4.500 metri, un dato che evidenzia l'intensità del riscaldamento anche sui massicci alpini. Di conseguenza, il caldo non interesserà solo le aree di pianura, ma si farà sentire anche in montagna, dove, a mille metri di altitudine, le temperature potranno superare i 30°C. Tale ondata di calore ha già spinto le autorità competenti ad attivare il piano nazionale contro le ondate di calore, con pre-allerta in nove città italiane, tra cui Roma, Bologna, Firenze e Palermo, dove è previsto il bollino arancione a partire da giovedì.

Gli esperti raccomandano la massima prudenza, specialmente per le persone anziane, i bambini e i soggetti con patologie croniche, sottolineando che in caso di sintomi come mal di testa intenso, nausea, vertigini o crampi muscolari è necessario fermarsi immediatamente, idratarsi e cercare refrigerio. L'errore più diffuso da evitare è sottovalutare i sintomi e continuare a svolgere attività all'aperto nelle ore più calde.

La Protezione Civile invita a non rimanere dentro le automobili parcheggiate e a verificare il benessere delle persone sole o fragili. Si consiglia di bere acqua in abbondanza, evitare sforzi fisici nelle ore centrali del giorno e preferire pasti leggeri. La rete di monitoraggio sanitario rimarrà attiva h24, mentre i sindaci dei comuni indicatori hanno ricevutoLinee guida per aprire i piani di emergenza.

L'ondata di calore è legata al cambiamento climatico in atto, che rende questi eventi sempre più frequenti, intensi e prolungati. Secondo gli studiosi, l'aumento delle temperature medie globali contribuisce ad amplificare le onde di calore, con conseguenze non solo sul piano della salute pubblica, ma anche sui consumi energetici, sugli incendi boschivi e sulla siccità dei suoli. Per ora, il tempo stabili e soleggiato dovrebbe persistere almeno fino al weekend, con probabili isolate instabilità pomeridiane sulle Alpi centro-orientali.

Tuttavia, ulteriori dettagli sull'evoluzione del pattern barico saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti dei modelli matematici. Nel frattempo, si raccomanda di seguire i canali ufficiali della Protezione Civile e dei servizi meteorologici regionali per eventuali nuove allerte o modifiche alla situazione in corso





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