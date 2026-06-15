Onda globale contro i social per minori: dalla Gran Bretagna all'Italia, divieti sempre più severi

Sempre più paesi, tra cui Gran Bretagna, Australia e Francia, impongono divieti ai social per i minori di 15-16 anni per proteggere la salute mentale. L'Italia ha un disegno di legge fermo al Senato.

Sempre più paesi nel mondo stanno adottando misure drastiche per limitare l'accesso dei minori ai social network , spinti dalla crescente preoccupazione per gli effetti sulla salute mentale e lo sviluppo dei ragazzi.

La Gran Bretagna è l'ultima in ordine di tempo a muoversi in questa direzione: il primo ministro Keir Starmer ha annunciato una legge che vieta l'uso dei social ai minori di sedici anni, con l'eccezione di WhatsApp, considerato un servizio di messaggistica e non una piattaforma sociale. Il provvedimento, definito il più ambizioso in Europa, punta a eliminare lo scrolling infinito, quella funzione progettata per tenere incollati gli utenti.

La legge sarà presentata in Parlamento entro Natale e dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2027. Le piattaforme coinvolte dovranno adottare sistemi di verifica dell'età basati su documenti digitali, carte di credito o riconoscimento facciale, pena multe fino a decine di milioni di sterline.

L'onda globale è partita dall'Australia, che a dicembre 2025 ha imposto il divieto totale dei social per tutti i minori di sedici anni, con sanzioni fino a circa cinquanta milioni di dollari australiani per le piattaforme inadempienti. Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, Threads, Reddit, Twitch e Kick sono tra i soggetti coinvolti. Nonostante i tentativi di elusione tramite VPN, il governo australiano ha risposto con decisione, paragonando la situazione alla guida senza patente.

Subito dopo, la Francia ha votato un disegno di legge che vieta i social ai minori di quindici anni, con il presidente Macron che ha dichiarato: il cervello dei nostri figli non è in vendita. La Turchia ha approvato un divieto simile sotto i quindici anni, mentre la Spagna sta sviluppando un'app nazionale di verifica dell'età per bloccare l'accesso ai minori.

Anche l'Indonesia e altri paesi stanno valutando provvedimenti analoghi, creando una vera e propria coalizione globale contro l'uso precoce dei social. In Italia, il dibattito è acceso ma l'iter legislativo è fermo. Secondo il Rapporto Italia 2026 dell'Eurispes, il 70% della popolazione è favorevole a vietare i social ai minori di quindici-sedici anni. Il consenso bipartisan esiste anche in Parlamento, ma un disegno di legge è bloccato in Senato da oltre otto mesi.

Da settembre 2025, l'Italia ha già introdotto il divieto di iscrizione ai social per i minori di quindici anni, con verifica dell'età tramite documento digitale nazionale. Tuttavia, dopo la tragica vicenda della maestra accoltellata da uno studente di tredici anni, il governo Meloni sembra voler riscrivere il testo da zero, ampliando le misure.

Questo rischia di allungare ulteriormente i tempi, mentre l'ondata globale di restrizioni continua a crescere, spinta dalla necessità di proteggere i più giovani dagli effetti nocivi dei social network sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo sociale





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