Ondata di caldo africano su Roma: temperature fino a 39°C e notti tropicali

L'anticiclone africano colpisce il Lazio con caldo intenso. Previsti picchi di 39°C e notti tropicali. Ecco le previsioni e i consigli per affrontare l'afa.

L'estate 2026 si preannuncia rovente per la Capitale. L' anticiclone africano si sta stabilizzando sul Lazio, portando giornate caratterizzate da un sole splendente, assenza di ventilazione e un progressivo e asfissiante aumento delle temperature.

Secondo le ultime previsioni meteo, i termometri potrebbero raggiungere picchi di 39 gradi Celsius, con valori che si manterranno elevati anche durante le ore notturne, dando vita a cosiddette notti tropicali. Questo scenario è destinato a persistere per diversi giorni, rendendo l'aria pesante e il caldo difficilmente sopportabile, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, di idratarsi frequentemente e di non trascurare i sintomi di un possibile colpo di calore. Il fenomeno è causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico di origine nordafricana che, spingendosi verso il Mediterraneo centrale, intrappola l'aria calda nei bassi strati atmosferici, impedendo il ricambio con masse d'aria più fresche.

I modelli meteorologici indicano che questa prima ondata di calore dell'anno potrebbe protrarsi almeno fino a metà della prossima settimana, con possibilità di un'intensificazione ulteriore a causa dell'assenza di perturbazioni in arrivo dall'Atlantico. Le temperature massime si registreranno soprattutto nelle zone interne della regione, come la Campagna Romana e la Valle del Tevere, dove l'effetto di accumulo termico è più marcato.

Non sono escluse punte di 40 gradi in alcune aree urbane, a causa dell'isola di calore generata dall'asfalto e dai condizionatori. I meteorologi invitano alla prudenza, sottolineando che l'anticiclone africano è responsabile delle ondate di calore più intense e pericolose degli ultimi anni, con effetti non solo sulla salute ma anche sull'approvvigionamento idrico e sull'agricoltura. Le notti tropicali, con temperature minime superiori ai 20 gradi, impediranno un adeguato recupero notturno dell'organismo, aumentando lo stress termico cumulativo.

Si consiglia di utilizzare ventilatori o condizionatori con moderazione, di chiudere le tapparelle durante il giorno per mantenere freschi gli ambienti e di evitare attività fisica all'aperto nelle ore più calde. I turisti che affollano la Capitale in questo periodo dovranno prestare particolare attenzione, idratandosi costantemente e proteggendosi con cappelli e creme solari. Il trasporto pubblico potrebbe subire disagi a causa del caldo eccessivo, con possibili rallentamenti o guasti tecnici.

Le autorità comunali stanno valutando l'attivazione di centri di assistenza climatizzati per le persone senza dimora e per chi non può permettersi un sistema di raffreddamento domestico. Intanto, l'ondata di calore sta già facendo registrare un aumento delle chiamate al 118 per malori legati alle alte temperature. I pronto soccorso si preparano ad affrontare un afflusso maggiore di pazienti, specie nelle ore pomeridiane.

I cittadini sono invitati a non sottovalutare i sintomi come mal di testa, nausea, debolezza e crampi muscolari, che potrebbero essere i primi segnali di un colpo di calore. In attesa di un miglioramento, l'unica consolazione è che le serate potranno essere trascorse all'aperto, magari nelle piazze o nei parchi, dove un leggero venticello serale potrebbe offrire un po' di sollievo. Ma attenzione: anche dopo il tramonto, l'umidità rimarrà alta, rendendo l'aria ancora afosa.

Gli esperti suggeriscono di cenare leggero, preferendo cibi freschi come insalate e frutta di stagione, e di evitare alcolici e bevande gassate che favoriscono la disidratazione. Insomma, l'estate 2026 è appena iniziata ma si presenta già con numeri da record, e la Capitale si prepara a vivere giorni di fuoco, in cui la parola d'ordine sarà prudenza.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per le alte temperature, che potrebbe diventare arancione nei prossimi giorni se le condizioni dovessero peggiorare. Seguiranno aggiornamenti costanti per informare la popolazione su eventuali misure straordinarie. L'invito è di seguire i canali ufficiali e di non affidarsi a fonti non verificate per evitare allarmismi inutili.

In un contesto di cambiamento climatico, queste ondate di calore diventano sempre più frequenti e intense, rendendo necessaria una riflessione a lungo termine sulle strategie di adattamento delle città italiane, a partire da Roma, che con il suo centro storico e la sua conformazione urbanistica è particolarmente esposta agli effetti del caldo africano





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