Ondata di caldo eccezionale in Italia: temperature fino a 40 gradi

L'Italia si prepara a vivere un'ondata di caldo eccezionale per il mese di giugno, con temperature che potrebbero raggiungere anche i 40 gradi in alcune città. L'espansione verso il Mediterraneo di un forte promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, in arrivo dall'entroterra sahariano, farà da 'scudo' contro le perturbazioni atlantiche e porterà un'ondata di calore che si protrarrà fino alla fine del mese. A preoccupare non è solo l'impennata delle temperature, ma anche la durata dell'ondata di calore, che dovrebbe protrarsi fino alla fine del mese, secondo gli esperti meteo. Il ministero della Salute ha emanato un bollettino che indica un livello di rischio 2, con bollini arancioni per alcune città del Nord Italia e bollini gialli per altre città del Centro e del Sud. L'ondata di calore potrebbe causare problemi di salute per le persone più fragili, come gli anziani. Inoltre, le notti potrebbero essere 'tropicali', con temperature che non scenderanno mai sotto i 20 gradi. La forte umidità e la mancanza di ventilazione renderanno la situazione ancora più difficile.

L'Italia si prepara a vivere un' ondata di caldo eccezionale per il mese di giugno, con temperature che potrebbero raggiungere anche i 40 gradi in alcune città.

L'espansione verso il Mediterraneo di un forte promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, in arrivo dall'entroterra sahariano, farà da 'scudo' contro le perturbazioni atlantiche e porterà un'ondata di calore che si protrarrà fino alla fine del mese. A preoccupare non è solo l'impennata delle temperature, ma anche la durata dell'ondata di calore, che dovrebbe protrarsi fino alla fine del mese, secondo gli esperti meteo.

Il ministero della Salute ha emanato un bollettino che indica un livello di rischio 2, con bollini arancioni per alcune città del Nord Italia e bollini gialli per altre città del Centro e del Sud. L'ondata di calore potrebbe causare problemi di salute per le persone più fragili, come gli anziani.

Inoltre, le notti potrebbero essere 'tropicali', con temperature che non scenderanno mai sotto i 20 gradi. La forte umidità e la mancanza di ventilazione renderanno la situazione ancora più difficile





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