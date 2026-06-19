Ondata di caldo estremo in Italia e in Europa: l'anticiclone subtropicale Cerberus

L'Italia affronta una seconda ondata di caldo estremo nel 2026, causata dall'anticiclone subtropicale Cerberus, destinato a persistere per circa due settimane. Le temperature massime raggiungeranno picchi di 38-39°C in diverse città, con notti 'super tropicali' sopra i 25°C, soprattutto in Pianura Padana. L'evento è aggravato dal Solstizio d'estate, con massima durata del giorno, e dall'eccezionale estensione geografica dell'alta pressione, che coinvolge quasi tutta l'Europa centro-meridionale. Le previsioni indicano un possibile cambiamento solo a inizio luglio con l'arrivo di un ciclone dall'Irlanda.

L'estate non è ancora ufficialmente iniziata, eppure ci troviamo già a fare i conti con un caldo di portata eccezionale. Dopo una prima fiammata termica a maggio, che aveva infranto record storici spingendosi addirittura fino a Londra, da tre giorni l'Italia e buona parte dell'Europa sono strette nella morsa della seconda ondata di calore estremo di questo 2026.

Un'imponente massa d'aria subtropicale, in risalita dall'Algeria, si è espansa verso nord arrivando incredibilmente a lambire la Danimarca: si tratta dell'Anticiclone Africano 'Cerberus', un nome che evoca in modo quanto mai azzeccato il mitologico cane a tre teste posto a guardia dei bollenti inferi della Divina Commedia. L'analisi meteo individua due fattori principali che rendono questa ondata subtropicale motivo di forte apprensione. Il primo elemento di criticità è dettato dal calendario.

Il caldo sarà esasperato dalla massima durata del giorno: domenica 21 giugno, in concomitanza con il Solstizio, il soleggiamento raggiungerà il suo apice con 15 ore e 41 minuti di luce a Milano e 15 ore e 13 minuti a Roma. Questo si tradurrà in un prolungato accumulo di calore diurno e in notti estremamente brevi, che non concederanno al nostro organismo il tempo fisiologico per recuperare le energie 'bruciate' durante la giornata.

Il secondo motivo di allarme è l'eccezionale persistenza di questa figura atmosferica. Se normalmente una fiammata africana si esaurisce nell'arco di 6-8 giorni, l'opprimente cupola di Cerberus rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per ben due settimane, prolungando il disagio fino all'inizio di luglio. Le proiezioni termiche delineano una vera e propria mappa del calore.

Nelle ore centrali i termometri schizzeranno fino a toccare punte estreme di 38-39°C in città come Benevento, Bologna, Cremona, Firenze, Grosseto, Mantova, Modena, Parma, Prato, Reggio Emilia e Terni. Anche Milano non sarà risparmiata, raggiungendo i 37°C proprio nel giorno del Solstizio. Ma la vera sofferenza si registrerà al calar del sole.

Entreremo nel logorante regime delle notti 'super tropicali', caratterizzate da temperature minime che non riusciranno a scendere sotto la soglia critica dei 25°C. La zona dove si dormirà peggio in assoluto sarà la Pianura Padana: si prevedono minime notturne eccezionali di 27°C a Milano, 26°C a Cremona, Mantova, Monza e Verona, e 25°C a Bologna. Analizzando la sinottica europea per i prossimi dieci giorni, il quadro appare del tutto bloccato.

Una vasta e inossidabile alta pressione nordafricana ingloberà l'intero scacchiere centro-meridionale, estendendosi dall'Algeria fino a Spagna, Francia, Inghilterra e Danimarca. A godere di un clima più fresco e in linea con le medie resteranno solamente Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia e Ucraina. Quando potremo sperare in un vero cambiamento? Per vedere sgretolarsi la fortezza anticiclonica di Cerberus, i modelli matematici iniziano a ipotizzare, a lunghissima scadenza e come possibilità ancora tutta da confermare, la discesa di un profondo ciclone dall'Irlanda.

Questo provvidenziale ribaltone atmosferico avrebbe il merito di spazzare via la calma piatta e bollente, ma per sperare nel suo arrivo bisognerà stringere i denti almeno fino ai primi di luglio





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