Ondata di caldo in arrivo in Italia e cronaca nera, spettacolo e società nei fatti del giorno

Una serie di notizie che spaziano dal meteo estremo ai delitti, dal gossip allo sport, passando per le difficoltà economiche degli italiani e le vicende personali di personaggi noti

L'Italia si prepara a fronteggiare un'ondata di caldo intenso e una fase di tempo stabile che da nord a sud durerà per diversi giorni, con temperature previste in forte aumento e picchi che potrebbero toccare i 40 gradi in alcune zone.

Le autorità hanno già attivato i piani di protezione civile per anziani e persone sole, categorie a rischio in situazioni di calore estremo. Nel frattempo la cronaca nera segna una tragedia in Grecia: Sara Ceccantini, 33 anni, è morta in un incidente stradale a Mykonos dove si trovava con le amiche per il suo addio al nubilato. La notizia ha scosso parenti e amici nella sua città di origine.

In Italia un caso di cronaca nera che ha colpito l'opinione pubblica è quello dell'omicidio della zia da parte del nipote diciassettenne a Reggio Emilia: il ragazzo ha confessato di aver ucciso la zia Chiara Guerra, di 53 anni, nella legnaia di casa, poi ha caricato il corpo su una carriola e lo ha trascinato per circa 700 metri prima di abbandonarlo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il movente, che potrebbe essere di natura economica o legato a dissidi familiari.

Sul fronte economico gli italiani sono sempre più poveri: secondo le ultime statistiche un lavoratore su tre è in difficoltà, con redditi insufficienti a coprire le spese base. Il sacerdote don Pagniello ha lanciato un appello per l'introduzione del salario minimo come strumento di difesa dei più deboli.

Nel mondo dello spettacolo Mediaset ha annunciato una rivoluzione dei programmi Zelig e Tu sí que vales con nuovi conduttori: Michelle Hunziker affiancherà Ale & Franz mentre Elisabetta Canalis prenderà il posto di Giulia Stabile. Anche il gossip è ricco di notizie: Giulia Vecchio, dopo la fine della relazione con Carlo Amleto, è stata fotografata con Valerio Gori, manager dell'Atletico Madrid, a confermare la nuova storia.

Raoul Bova sarebbe pronto a chiedere in matrimonio Beatrice Arnera: l'attore è stato visto mentre acquistava un anello di diamanti in vista di una vacanza in Sicilia. Valeria Marini ha mostrato la sua casa a Roma in piazza di Spagna, un appartamento con specchi sul soffitto, la stanza della principessa e una terrazza panoramica.

Il cantante Adriano Pappalardo è stato ricoverato in ospedale; il figlio Laerte ha pubblicato una foto che ha preoccupato i fan, spiegando poi che il padre aveva già un problema di salute. La giornalista Francesca Barra ha annunciato la morte del padre Francesco Michele, ricevendo messaggi di cordoglio da volti noti come Matano e Balivo.

Ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia ha raccontato come dopo la fine del reality pensava che la sua carriera televisiva fosse terminata, ma Maria De Filippi gli ha dato fiducia. A Venezia un turista ha disperso le ceneri del marito in Bacino San Marco da un vaporetto scatenando le proteste dei passeggeri. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno rinnovato le promesse di matrimonio dopo quindici anni, in una cerimonia privata con pochi scatti della famiglia allargata.

Resta il mistero sulla scomparsa delle due sorelline di cui si cerca traccia tra ipotesi di fuga, rapimento, il divorzio dei genitori e auto sospette. Infine storie di vita ai margini: un uomo che vive da trentacinque anni in un furgone alla ricerca del mostro di Loch Ness, la confessione di Asia Argento sull'alcolismo e su come la malattia l'abbia salvata, la denuncia di un fermato in treno a Termini con 140.000 euro in contanti, la morte di Alberto Pugliese per un malore dopo un intervento all'anca, l'attico di Lewis Hamilton a Montecarlo e il concerto-show di Achille Lauro a San Siro con sfilata di moda e dedica ai ragazzi di Crans Montana





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