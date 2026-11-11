Ondata di caldo record al Sud e maltempo al Nord: il contrasto climatico in Italia

L'alta pressione africana porta temperature fino a 26 gradi al Sud, mentre cicloni Bruna e Charles causano piogge intense al Nord. Analisi del meteorologo Lorenzo Tedici.

Il periodo autunnale sta mostrando caratteristiche termiche insolite, con una stabilità atmosferica che ha sorpreso molti osservatori. Per diverse comunità, questa finestra meteorologica offre l'opportunità di effettuare escursioni fuori porta dedicate alla raccolta delle castagne e alla degustazione del vino novello, approfittando di condizioni climatiche favorevoli.

Impatto dell'Alta Pressione Africana

L'alta pressione africana ha raggiunto oggi il picco massimo della sua influenza sul territorio meridionale italiano e sulle isole maggiori. Questa configurazione barica sta determinando valori termici significativamente elevati rispetto alla norma stagionale. In particolare, le città di Palermo e Siracusa hanno registrato temperature comprese tra i 25 e i 26 gradi Celsius.

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Nelle scorse giornate, alcuni bollettini meteorologici avevano segnalato punte termiche prossime ai 30 gradi nelle regioni insulari. Nelle aree del Mezzogiorno continentale, le masse d'aria calda hanno spinto le temperature fino a dieci gradi sopra la media storica del periodo. Anche le ore notturne non registrano cali drastici, con minimi che si mantengono miti tra i 19 e i 20 gradi.

Ruolo dei Cicloni Bruna e Charles

La dinamica attuale è spiegata da una vasta circolazione depressionaria posizionata sull'Europa occidentale. Questo sistema è alimentato dal passaggio dei cicloni denominati Bruna e Charles, che stanno spingendo verso il Mediterraneo correnti umide e miti provenienti da sud. Tale flusso è responsabile del fenomeno noto come scirocco.

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Lo scirocco crea un netto contrasto climatico all'interno della penisola. Mentre al Sud si registra un caldo fuori stagione, al Nord le giornate presentano massime inferiori di 10-14 gradi rispetto alla norma, accompagnate da piogge insistenti. Questa divergenza termica evidenzia la complessità dello scenario atmosferico attuale.

Prospettive di Instabilità Meteorologica

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, illustra il quadro complessivo prevedendo l'apertura di una fase instabile di lunga durata. Secondo le sue analisi, ci si attendono precipitazioni frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici e lungo l'arco alpino e prealpino. Le previsioni indicano quindi un cambiamento significativo nelle condizioni attuali.