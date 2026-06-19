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Ondata di calore: i consigli del Ministero della Salute per affrontare le temperature torride

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Ondata di calore: i consigli del Ministero della Salute per affrontare le temperature torride
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📆6/19/2026 3:41 PM
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Il Ministero della Salute ha pubblicato una guida per proteggersi dall'ondata di calore africano che colpirà l'Italia, con consigli su idratazione, orari sicuri e uso di condizionatori e ventilatori.

L'estate 2025 si preannuncia rovente, con un' ondata di calore senza precedenti causata dall'anticiclone africano. Il solstizio d'estate, che segna il giorno più lungo dell'anno, darà il via a un periodo di temperature record che preoccupa i meteorologi soprattutto per la durata.

Mentre il sole raggiungerà la massima altezza, le pianure e le città interne si preparano a condizioni meteo oscillanti tra il torrido e l'afoso. A Verona e Perugia, il termometro potrebbe toccare i 35-36°C, ma con tassi di umidità al 40% l'afa diventerà soffocante. I disagi non riguarderanno solo le persone più fragili, come anziani e bambini, ma anche i soggetti sani, che potrebbero sperimentare spossatezza, crampi muscolari e cali di pressione.

Nei casi più gravi, l'ipertermia può compromettere il funzionamento degli organi vitali, rappresentando una vera emergenza medica. Per aiutare i cittadini a superare le giornate più torride, il Ministero della Salute ha messo a punto una guida ufficiale con le regole d'oro per proteggersi. Ecco i consigli principali: evitare di uscire nelle ore più calde, generalmente tra le 11 e le 18, quando l'irraggiamento solare è massimo. Se necessario, preferire percorsi ombreggiati e fare soste frequenti.

Organizzare le commissioni quotidiane nelle prime ore del mattino o in serata, quando le temperature iniziano a calare. In casa, mantenere chiuse finestre, tapparelle e tende nelle stanze esposte al sole per limitare il surriscaldamento. L'aria condizionata va usata con intelligenza: una temperatura sui 25°C è sufficiente per il comfort senza creare sbalzi termici. Il ventilatore è utile fino a 32°C, perché favorisce l'evaporazione del sudore; oltre questa soglia, se puntato direttamente sul corpo, può provocare disidratazione.

Meglio farlo oscillare o orientarlo verso il muro per far circolare l'aria. L'idratazione è fondamentale: non aspettare la sete, perché quando compare il corpo ha già perso molti liquidi. Bere acqua regolarmente durante la giornata e consumare frutta e verdura di stagione, ricche di acqua e sali minerali. Limitare bevande alcoliche e caffeina, che favoriscono la disidratazione.

Prestare particolare attenzione agli anziani e ai bambini, che necessitano di un'assunzione di liquidi controllata. Seguendo questi semplici accorgimenti, è possibile ridurre significativamente i rischi legati al caldo e vivere l'estate in sicurezza. Il Ministero della Salute ricorda inoltre il numero di pubblica utilità per informazioni e consigli medici, attivo durante l'emergenza caldo

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