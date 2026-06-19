Ondata di calore: i consigli del Ministero della Salute per affrontare le temperature torride

Il Ministero della Salute ha pubblicato una guida per proteggersi dall'ondata di calore africano che colpirà l'Italia, con consigli su idratazione, orari sicuri e uso di condizionatori e ventilatori.

L'estate 2025 si preannuncia rovente, con un' ondata di calore senza precedenti causata dall'anticiclone africano. Il solstizio d'estate, che segna il giorno più lungo dell'anno, darà il via a un periodo di temperature record che preoccupa i meteorologi soprattutto per la durata.

Mentre il sole raggiungerà la massima altezza, le pianure e le città interne si preparano a condizioni meteo oscillanti tra il torrido e l'afoso. A Verona e Perugia, il termometro potrebbe toccare i 35-36°C, ma con tassi di umidità al 40% l'afa diventerà soffocante. I disagi non riguarderanno solo le persone più fragili, come anziani e bambini, ma anche i soggetti sani, che potrebbero sperimentare spossatezza, crampi muscolari e cali di pressione.

Nei casi più gravi, l'ipertermia può compromettere il funzionamento degli organi vitali, rappresentando una vera emergenza medica. Per aiutare i cittadini a superare le giornate più torride, il Ministero della Salute ha messo a punto una guida ufficiale con le regole d'oro per proteggersi. Ecco i consigli principali: evitare di uscire nelle ore più calde, generalmente tra le 11 e le 18, quando l'irraggiamento solare è massimo. Se necessario, preferire percorsi ombreggiati e fare soste frequenti.

Organizzare le commissioni quotidiane nelle prime ore del mattino o in serata, quando le temperature iniziano a calare. In casa, mantenere chiuse finestre, tapparelle e tende nelle stanze esposte al sole per limitare il surriscaldamento. L'aria condizionata va usata con intelligenza: una temperatura sui 25°C è sufficiente per il comfort senza creare sbalzi termici. Il ventilatore è utile fino a 32°C, perché favorisce l'evaporazione del sudore; oltre questa soglia, se puntato direttamente sul corpo, può provocare disidratazione.

Meglio farlo oscillare o orientarlo verso il muro per far circolare l'aria. L'idratazione è fondamentale: non aspettare la sete, perché quando compare il corpo ha già perso molti liquidi. Bere acqua regolarmente durante la giornata e consumare frutta e verdura di stagione, ricche di acqua e sali minerali. Limitare bevande alcoliche e caffeina, che favoriscono la disidratazione.

Prestare particolare attenzione agli anziani e ai bambini, che necessitano di un'assunzione di liquidi controllata. Seguendo questi semplici accorgimenti, è possibile ridurre significativamente i rischi legati al caldo e vivere l'estate in sicurezza. Il Ministero della Salute ricorda inoltre il numero di pubblica utilità per informazioni e consigli medici, attivo durante l'emergenza caldo





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