Ondata di calore in arrivo: nove città in pre-allerta per il caldo estremo

Il monitoraggio del servizio sanitario del Lazio segnala un progressivo peggioramento delle condizioni meteo con temperature e umidità in aumento. Nove città italiane sono già in pre-allerta gialla, mentre altre restano in zona verde. Si invitano i cittadini, specialmente le fasce deboli, a osservare le precauzioni anti-caldo.

L' Italia si prepara ad affrontare un' ondata di calore intenso che nei prossimi giorni interesserà diverse regioni, con temperature e umidità in aumento. Secondo il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, che monitora ventisette città nell'ambito del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo, già da mercoledì si registra un peggioramento: se per ora solo Perugia è contrassegnata dal bollino giallo , da giovedì il numero delle città in pre-allerta salirà a nove.

Tra queste figurano Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Il bollino giallo segnala condizioni meteorologiche che, pur non essendo ancora un'emergenza, richiedono particolare cautela soprattutto per le categorie più vulnerabili, quali anziani, persone con patologie croniche, bambini molto piccoli e soggetti a rischio. Il protrarsi di temperature elevate associate a un tasso di umidità crescente, specialmente nei grandi centri urbani, aggrava la percezione del caldo e aumenta il pericolo di effetti negativi sulla salute.

Le autorità sanitarie raccomandano di adottare misure preventive come bere acqua, evitare sforzi fisici nelle ore più calde e non esporsi al sole senza protezione. Contestualmente, altre città come Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Trieste manterranno per ora il livello di rischio verde, senza particolari criticità fino almeno al 18 giugno.

L'evoluzione della situazione sarà costantemente seguita, con possibili aggiornamenti che potrebbero portare alcune aree alla soglia di attenzione arancione qualora le condizioni termiche e igrometriche dovessero peggiorare ulteriormente





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