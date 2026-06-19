Ondata di calore in Italia: allerta rossa e arancione in diverse città, attivo il numero 1500 per consigli

Il ministero della Salute ha emesso bollettini di allerta caldo per il weekend, con bollini rossi e arancioni in molte città. Picchi di temperatura fino a 40 gradi previsti la prossima settimana. Attivo da lunedì il numero 1500 per informazioni su come prevenire gli effetti del caldo e sulle punture di insetto.

Iniziano i giorni del grande caldo. Già nelle ultime ore le temperature sono aumentate, ma lo faranno ancora inesorabilmente. Questo comporta anche rischi per la salute, soprattutto per i più fragili.

Il ministero della Salute, nei bollettini sulle ondate di calore, ha indicato una serie di città col bollino arancione e rosso tra oggi, venerdì 19 giugno, e domani, sabato 20. Sono otto le città che oggi hanno il bollino arancione del ministero della Salute per le alte temperature. Domani, sabato 20 giugno, bollino rosso a Torino, Perugia, Firenze, Brescia e Bologna. Andrà leggermente meglio a Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Verona, contrassegnate dal bollino arancione.

I colori hanno significati precisi. Il bollino arancione significa livello 2 di allerta con condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute. Il bollino rosso corrisponde al livello 3 con possibili effetti negativi anche sulla salute di persone sane e attive e non solo per i fragili.

Non è ancora disponibile il bollettino relativo a domenica 21 giugno, ma le previsioni sono di caldo in aumento, tanto che nella prossima settimana si toccherà l'apice e si potranno registrare, secondo le proiezioni, punte di 36-38°C su gran parte della Pianura Padana, oltre che su aree interne di Toscana, Umbria e Lazio, fino a 38-40°C sulla Sardegna interna. Da lunedì 22 giugno sarà attivo il 1500, numero di pubblica utilità del ministero della Salute in sinergia con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), che offre ascolto e informazioni ai cittadini per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Gli operatori che rispondono al 1500 potranno dare consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, indicazioni in merito ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni, ma anche di tipo medico sanitario e informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole durante le attività all'aperto.

Attraverso il 1500, inoltre, i cittadini possono ricevere indicazioni anche su un altro tema: quello delle punture di insetto con particolare riferimento alla malattia di West Nile, Dengue. Forniranno aiuto per riconoscere i sintomi e daranno indicazioni su come comportarsi





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