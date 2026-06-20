Ondata di calore record in Italia: bollini rossi in aumento, allerta massima in otto città

Il Ministero della Salute segnala un peggioramento dell'ondata di calore in Italia: domenica 21 giugno otto città saranno in allerta rossa, con temperature elevate e alta umidità che pongono a rischio la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili. I dettagli dei bollettini e le raccomandazioni.

L' Italia è avvolta da un' ondata di calore intensa e prolungata che interessa sia il Nord che il Sud del paese, senza tregua prevista nel breve termine.

I bollettini del Ministero della Salute confermano la gravità della situazione: i bollini rossi, che segnalano il massimo livello di allerta per i rischi alla salute, sono in rapido aumento. Sabato 20 giugno sono cinque le città con bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domenica 21 il numero sale a otto, includendo anche Bolzano, Milano e Rieti, mentre spariscono completamente i bollini verdi, che indicano assenza di rischio.

Il Ministero spiega che le ondate di calore si verificano quando temperature molto elevate persistono per più giorni consecutivi, spesso combinate con alta umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni possono rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione, in particolare per i soggetti più vulnerabili.

Il sistema di allerta prevede quattro livelli: giallo (pre-allerta), arancione (effetti negativi sulla salute, specialmente per i gruppi suscettibili), rosso (ondata di calore con condizioni di rischio elevato persistenti per tre o più giorni) e verde (nessun rischio). L'attuale ondata segue un trend di crescente intensità e durata, tipico dei cambiamenti climatici in atto, e richiede misure di protezione civile e sanitaria adeguate





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