Ondata di calore Record in Italia: temperature fino a 39 gradi nel fine settimana del solstizio

Un'importante ondata di calore investe l'aria italiana con temperature che raggiungeranno i 39 gradi nel fine settimana del solstizio d'estate. Protezione Civile in allerta con bollini arancioni e gialli per il rischio sanitario legato al caldo estremo. Previsioni dettagliate città per città.

Un'importante ondata di calore sta per investire l'Italia, con temperature destinate a raggiungere e superare i 39 gradi in numerose città del centro-nord a partire dal weekend.

Dopo una breve perturbazione al nord venerdì 19 giugno, un enorme anticiclone di matrice subtropicale, alimentato da masse d'aria roventi di origine sahariana, si espanderà sul Mediterraneo centrale e sulla Penisola. Il culmine di questa fase di caldo eccezionale è previsto tra sabato 20 e domenica 21 giugno, coincidente con il solstizio d'estate, che segna l'inizio astronomico della stagione più calda.

Le regioni più colpite saranno le pianure del Nord, come la Pianura Padana, e gran parte del Centro-Sud, fino a Puglia e Sardegna. Città metropolitane come Milano, Bologna e Firenze sperimenteranno giornate "di fuoco", con valori massimi che in alcune località potrebbero toccare i 38-39°C. La Protezione Civile ha diramato allerte gialle e arancioni in diverse regioni per il rischio sanitario connesso a questo caldo intenso e prolungato, unito a tassi di umidità spesso elevati che aumentano la sensazione di afa.

Il fenomeno, seppur di breve durata, risulta particolarmente intenso: l'aria calda e secca in quota, associata a umidità nei bassi strati, favorisce la formazione di temporali di calore, specialmente sui rilievi alpini e appenninici. Questi temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità, potranno offrire un temporaneo sollievo dalle alte temperature, ma risultano imprevedibili nella loro localizzazione. Le previsioni dettagliate per il fine settimana indicano un generalizzato e marcato aumento delle temperature.

Sabato sarà una giornata di pieno sole su quasi tutto il territorio, con solo nuvole in developo pomeridiano sulle Alpi, dove non sono esclusi temporali. Il caldo sarà già intenso, con punte di 36°C in Lombardia e di 37°C in Emilia. Domenica, giorno del solstizio, il sole dominerà il cielo, ma l'afa sarà alle stelle.

I valori massimi oscilleranno tra i 35 e i 36°C in molte città di pianura, toccando però i 37°C a Roma e Firenze e addirittura i 39°C a Bologna. Anche al Sud il tempo sarà stabile e molto caldo, con picchi tra i 30 e i 33°C. Per lunedì 22 e martedì 23 l'alta pressione rimarrà salda, perpetuando condizioni di bel tempo e caldo intenso.

Le temperature rimarranno su valori elevati, con minime notturne spesso superiori ai 20°C (notti tropicali) e massime diurne che continueranno a sfiorare o superare i 35°C al Nord e al Centro. L'ondata di calore potrebbe trovare il suo picco assoluto verso gli ultimi dieci giorni di giugno, quando i modelli previsionali indicano la possibilità di valori ancora più estremi su molte regioni.

Gli esperti ricordano che queste ondate di calore sono fenomeni meteorologici di breve-medio termine, ma il loro impatto sulla salute, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione, sugli ecosistemi e sui consumi energetici (per il condizionamento) può essere significativo. Si consiglia quindi di bere molta acqua, evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali del giorno e di prestare attenzione ai soggetti a rischio.

La situazione, seppur in evoluzione, appare al momento ben consolidata nei modelli, confermando un inizio d'estate particolarmente dinamico e caldo per l'Italia





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