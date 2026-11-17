Una campagna di false minacce bombe colpisce scuole e aeroporti europei. Analisi dettagliata degli eventi, delle modalità operative e dell'impatto su oltre 8.000 istituzioni tra Italia e Regno Unito.

Una massiccia campagna di false minacce con ordigni esplosivi ha destabilizzato infrastrutture critiche e istituti educativi in tutta Europa, costringendo migliaia di persone all'evacuazione e causando significative interruzioni del traffico aereo. Secondo un'accurata analisi condotta da Reuters sulla base di dichiarazioni di funzionari europei, reportages mediatici e dati raccolti da aziende di cybersecurity come Proofpoint e Mimecast, la portata di questa azione coordinata è risultata essere di oltre 8.000 minacce diffuse nel corso di un singolo mese. L'ondata di allarmi ha colpito principalmente scuole nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, ma ha anche interessato organizzazioni di stampa, compagnie aeree, aeroporti internazionali, associazioni di beneficenza e privati cittadini.

Il meccanismo degli attacchi e le prime ondate

Il primo segnale di questa campagna coordinata è arrivato il 19 ottobre presso la St John the Baptist Primary School di Belfast. In quell'occasione, il preside Chris Donnelly ha ricevuto un'email contenente la notizia di una bomba collocata nell'edificio. Nonostante l'istinto del preside, che ha classificato il messaggio come vago e non come una minaccia seria cancellandolo dopo pochi minuti, le procedure di sicurezza hanno imposto di mantenere gli studenti al chiuso e di organizzare una ricerca meticolosa stanza per stanza. La polizia dell'Irlanda del Nord ha successivamente confermato che circa 300 scuole avevano ricevuto lo stesso messaggio, classificandolo come uno scherzo, pur raccomandando un'iniziale risposta estrema alla serietà della situazione.

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Le email inviate il 19 ottobre non hanno attirato grande attenzione al di fuori del Regno Unito negli ultimi quindici giorni, ma nascondevano una coordinazione sottile. Le minacce inviate alle scuole nell'Irlanda del Nord, in Scozia e a istituzioni bulgare portavano l'oggetto "Death is near". I messaggi provenivano da almeno quattro account email trafugati, come accertato dalle società di cybersecurity Proofpoint e Mimecast. In Taiwan, un account appartenuto a uno studente laureato della Da-Yeh University sembrava essere stato compromesso per l'invio di parte di questi messaggi.

Evoluzione delle minacce e target aerei

La campagna ha subito un'escalation significativa a partire dal 2 novembre, quando un volo Wizz Air diretto da Londra a Sofia è stato deviato verso Budapest dopo aver ricevuto una minaccia bomba. Il giorno successivo, l'obiettivo si è allargato a sette voli aggiuntivi e a una nave da crociera al largo delle coste greche. Tra il 2 e il 6 novembre, una nuova serie di minacce ha causato il disruttamento dei voli in tutta Europa. Gli specialisti del tracciamento dei voli AirNav Radar hanno registrato che oltre 50 voli presso circa 15 compagnie aeree hanno ricevuto false minacce bombe in questo arco di tempo.

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A differenza della prima ondata di email, che faceva riferimento alla "Shariah law", i messaggi di novembre sono stati inviati in nome di un oscurto gruppo anti-femminista russo denominato "Male State". Il fondatore di tale entità ha dichiarato di non avere alcun legame con gli attacchi. Come le email iniziali, queste comunicazioni venivano distribuite in massa e contenevano avvertimenti generici su ordigni esplosivi e spargimento di sangue.

L'impatto sulle scuole italiane e le reazioni istituzionali

La situazione è diventata particolarmente critica in Italia il 6 novembre, quando circa 6.300 scuole hanno ricevuto minacce bombe provenienti da un mittente apparentemente riferito a "Misoginistan", un chiaro riferimento a "Male State". Questa ondata ha provocato evacuazioni in tutto il territorio nazionale, mettendo sotto pressione i sistemi di sicurezza scolastica. Le autorità hanno dovuto gestire il panico e le logistiches delle fughe senza trovare ordigni reali, confermando la natura fraudolenta di questi attacchi digitali.

Anche il Regno Unito ha subito un impatto devastante con circa 1.000 scuole in Scozia e 300 nell'Irlanda del Nord colpite lo stesso giorno. In Irlanda, circa 300 istituti hanno ricevuto minacce. È importante notare che molte scuole britanniche che hanno ricevuto le minacce dell'11 novembre erano già state targettizzate nella prima ondata, come la St John a Belfast. Questo ri-targeting ha evidenziato la persistenza dei criminali informatici nel cercare di logorare le istituzioni attraverso la ripetizione degli allarmi.

Target mediatici e conseguenze a lungo termine

Il 6 novembre anche le redazioni giornalistiche sono state prese di mira, colpendo emittenti come TF1 in Francia, Nova in Bulgaria e la televisione pubblica irlandese RTE, dove alcuni programmi sono andati in onda in bianco e nero mentre il personale evacuava la sede. Complessivamente, Proofpoint ha stimato che almeno 12 organizzazioni mediatiche siano state targettizzate in quel periodo. L'intera campagna, nata come scherzo iniziale, si è trasformata in una crisi di sicurezza continentale, dimostrando la vulnerabilità delle istituzioni aperte alle minacce digitali non verificate.