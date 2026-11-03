Ondate di minacce bomba: caos voli Ryanair, Wizz Air e SAS in Europa

Una serie di minacce bomba ha colpito voli Ryanair, Wizz Air, LOT e SAS in Europa il 3 novembre, causando deviazioni e perquisizioni senza ritrovare ordigni.

Una serie coordinata di minacce di bombe ha sconvolto il traffico aereo europeo, interrompendo numerosi voli passeggeri e causando deviazioni, atterraggi di emergenza e massicce perquisizioni di sicurezza nei giorni scorsi. Nonostante il caos generato negli scali, nessuna esplosivo è stato ritrovato a bordo dei velivoli coinvolti negli incidenti.

Ryanair e Fiumicino al centro delle indagini

Due voli Ryanair sono stati sottoposti a rigorose perquisizioni all'aeroporto di Roma Fiumicino a seguito di potenziali minacce bomba registrate martedì. L'operatore aeroportuale ADR ha confermato che il primo velivolo, proveniente da Lisbona, è atterrato alle 09:40 CET, mentre il secondo, partito da Dublino, ha raggiunto l'Italy alle 10:30 CET. Quest'ultimo è stato scortato dall'Aeronautica Militare italiana fino al momento dell'atterraggio, sottolineando la gravità percepita dell'allerta.

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Entrambi gli aeromobili hanno dovuto sottostare a completi protocolli di sicurezza. Le squadre specializzate hanno effettuato perquisizioni minuziose e controlli antiesplosivo non solo sull'aereo, ma anche sui bagagli, sui passeggeri e sull'equipaggio. L'ADR ha rassicurato i viaggiatori affermando che l'allerta è stata completamente sventata, che non vi era alcuna minaccia diretta per l'aeroporto stesso e che le operazioni degli altri voli non sono state compromesse.

Operazioni a Murcia e Sofia

Il 3 novembre 2026, l'aeroporto internazionale di Murcia ha attivato un protocollo di sicurezza di emergenza dopo aver ricevuto un'allerta bomba su un volo Ryanair proveniente da Manchester. Il delegato del governo spagnolo per la regione di Murcia, Francisco Lucas, ha comunicato sui social media che tutti i 121 a bordo, composti da 114 passeggeri e sette membri dell'equipaggio, sono stati fatti sbarcare e sottoposti a controlli di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno ispezionato l'aeromobile per determinare se la minaccia fosse reale.

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Parallelamente, il 3 novembre il Ministero dei Trasporti bulgaro ha riferito che un volo Ryanair da Dublino a Sofia ha subito una minaccia di bomba. L'aereo è atterrato in sicurezza trasportando 185 passeggeri e non sono stati trovati dispositivi esplosivi durante l'ispezione. Un'altra minaccia ha colpito un volo Wizz Air da Milano/Bergamo a Sofia lo stesso giorno, con 176 passeggeri a bordo e nessun ordigno rilevato.

Deviazioni verso Budapest e Varsavia

Un volo Wizz Air da Londra a Sofia è stato deviato a Budapest il 2 novembre a seguito di una minaccia bomba, come confermato dal ministro della difesa ungherese. Un caccia Gripen ungherese è stato lanciato in aria per scortare l'aereo verso l'aeroporto ungherese. In Polonia, un volo LOT Polish Airlines da Londra ha effettuato un atterraggio non programmato all'aeroporto di Varsavia-Modlin il 3 novembre. Il portavoce della compagnia ha confermato l'evento, mentre le operazioni aeroportuali sono state sospese e riprese verso mezzogiorno.

Anche un volo SAS da Copenaghen a Varsavia, atterrato a Varsavia-Chopin, è stato segnalato come bersaglio di una minaccia bomba il 3 novembre. SAS ha dichiarato che l'aereo è atterrato in sicurezza e i passeggeri sono stati fatti sbarcare. Le autorità polacche hanno successivamente confermato che la minaccia non era reale. L'aeroporto ha continuato le normali operazioni senza ulteriori disagi.

Precedenti deviazioni e contesto europeo

Precedenti episodi simili hanno coinvolto un volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna, deviato a Sofia il 18 ottobre dopo una minaccia di bomba mentre sorvolava la Romania. La Bulgaria ha spiegato che il Ministero dei Trasporti ha ordinato la deviazione e un caccia MiG-29 della forza aerea bulgara ha scortato l'Airbus A320. L'aereo è atterrato circa 30 minuti dopo l'allerta, con i passeggeri evacuati. Austrian Airlines ha confermato l'accaduto, riportando 51 passeggeri e sei membri dell'equipaggio a bordo e nessun ferito.

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La compagnia aerea austriaca ha dichiarato che la ricerca di sicurezza non ha trovato minacce e il volo ha successivamente continuato verso Vienna con tutti i passeggeri. Questi incidenti hanno evidenziato come una serie di allarmi bomba abbiano causato disagi significativi ai voli passeggeri in tutta Europa, costringendo a continui atterraggi di emergenza e perquisizioni, sebbene nessuna minaccia esplosiva si sia mai concretata.