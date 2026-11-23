L'analisi del consenso di One Nation e Pauline Hanson nelle elezioni statali del Victoria. Il ruolo di Joe Aprile, Warren Pickering e i fattori economici.

Le elezioni statali del Victoria, fissate per sabato 28 novembre 2026, rappresentano un momento cruciale per la politica australiana e per la carriera della leader di One Nation, Pauline Hanson. La popolazione dello Stato, che rappresenta un quarto degli abitanti dell'Australia, è chiamata a decidere se mantenere al potere il Partito Laburista da dodici anni o passare alla coalizione di destra, composta da Liberali e Nazionali.

I dettagli del voto e la sfida economica

La campagna elettorale si svolge in un contesto di forte tensione economica, dove il debito pubblico e il malcontento sociale si intrecciano. Joe Aprile, un meccanico specializzato nella restaurazione di auto classiche a Woodend, nelle Macedon Ranges a nord di Melbourne, ha espresso pubblicamente la sua frustrazione. Aprile sostiene che le alte tasse, i costi crescenti e la burocrazia eccessiva minacciano la sopravvivenza della sua attività familiare.

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Secondo Aprile, le tasse sulla terra rappresentano la maggiore difficoltà, poiché la sua bottega occupa un edificio di sua proprietà. Questo elettore, che nelle scorse elezioni statali aveva votato per il Partito Laburista, ha annunciato che il suo voto passerà a One Nation a causa delle pressioni fiscali continue. La sua testimonianza riflette le preoccupazioni di molti piccoli imprenditori del settore automotive.

Posizioni dei protagonisti e analisi del consenso

Il risultato del 28 novembre 2026 dimostrerà se il partito fondato da Pauline Hanson trent'anni fa può trasformare un'ondata di sostegno popolare in un potere legislativo concreto. Anche se One Nation non è destinata a governare da sola in uno Stato così vasto, i sondaggi indicano che potrebbe conquistare dieci dei 88 seggi della camera bassa, partendo da un unico seggio attuale. Questo risultato darebbe al partito un'influenza decisiva sulla legislazione se la coalizione vincente non ottenga la maggioranza assoluta.

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Alysa Coleman, che dirige un servizio di consulenza finanziaria nella periferia sud-orientale di Melbourne, ha rilevato un livello di rabbia sociale mai visto prima. Warren Pickering, leader di One Nation nel Victoria e candidato a vincere un seggio detenuto dai Laburisti in periferia, attribuisce il successo del partito al fallimento del governo nella gestione economica e alla mancanza di un'opposizione effettiva.

Impatto reale e prospettive future

Oltre alla retorica sull'immigrazione, fattori come la stagnazione dei salari, l'inflazione e lo stress abitativo giocano un ruolo fondamentale nell'ascesa di One Nation. Shaun Ratcliff, direttore della società di sondaggi Accent Research, conferma che i costi della vita superano le preoccupazioni sull'immigrazione per i sostenitori del partito nelle aree metropolitane periferiche. I Laburisti, dal canto loro, difendono il loro operato proteggendo i servizi essenziali e perseguendo risparmi mirati, nonostante un aumento del 60% del debito statale durante la pandemia.

La situazione potrebbe peggiorare per i Laburisti prima delle elezioni nazionali del 2028. Liam Dillon, capo dell'economia del Comitato per lo Sviluppo Economico dell'Australia, avverte che le cinque rialzi dei tassi di interesse di quest'anno stanno ancora per avere pieno effetto. I tempi di trasmissione di questi interventi richiedono tra i 12 e i 18 mesi, suggerendo che le prossime elezioni potrebbero risentire appieno di questa pressione finanziaria.