One Nation supera il Partito Laburista nei sondaggi nazionali per la prima volta

Il partito populista di estrema destra One Nation ha sorpassato il governo laburista in un sondaggio nazionale, trainato dal dissenso verso le misure di bilancio e dalle preoccupazioni economiche e anti-immigrazione.

Il partito populista australiano di estrema destra One Nation ha superato per la prima volta il Partito Laburista al governo in un sondaggio nazionale, un risultato che riflette il crescente malcontento degli elettori verso le politiche del governo di centro-sinistra.

Secondo il sondaggio condotto da Redbridge Group e Accent Research, il sostegno primario a One Nation è aumentato di quattro punti percentuali raggiungendo il 31% rispetto a un mese prima, mentre il Partito Laburista ha visto scendere il proprio appoggio. Parallelamente, la coalizione conservatrice di opposizione ha registrato un calo di due punti, fermandosi al 20%.

Questo spostamento nei consensi avviene in seguito alla presentazione del bilancio governativo del 12 maggio, che ha introdotto le modifiche più significative alle tasse sulla proprietà degli ultimi decenni, volte a contrastare le disuguaglianze intergenerazionali. Tuttavia, le misure proposte non sono riuscite a conquistare gli elettori, risultando particolarmente impopolari tra le coorti più mature, come la Generazione X e i Baby Boomer.

Al contrario, i giovani elettori, Millennials e Generazione Z, hanno mostrato un scetticismo ancora più marcato: solo il 26% dei primi e il 13% dei secondi credono che il bilancio sarà positivo per il loro futuro. Nonostante il sorpasso nel voto primario, il Partito Laburista mantiene ancora un vantaggio nel voto preferenziale a due partiti, con il 51% contro il 49% di One Nation, grazie al sistema di voto a scelta classificata australiano che redistribuisce le preferenze.

Il sondaggio, effettuato tra il 25 e il 28 maggio su un campione di 1.005 elettori con un margine di errore del 3,4%, evidenzia una dinamica politica in rapida evoluzione. One Nation, fondata nel 1997 e guidata da Pauline Hanson, ha storicamente avuto un ruolo marginale in parlamento, ma la sua recente ascesa è frutto della capacità di intercettare le ansie diffuse tra gli elettori riguardo all'alto costo della vita, all'incertezza economica e al sentimento anti-immigrazione.

Questi temi hanno risuonato in particolare nelle aree rurali e nelle comunità periferiche, tradizionalmente più sensibili ai messaggi nazionalisti e protezionisti. Il risultato del sondaggio solleva interrogativi sulla tenuta del governo laburista, che potrebbe dover rivedere le proprie strategie per riconquistare gli elettori delusi. La capacità di One Nation di trasformare il consenso primario in seggi parlamentari rimane una sfida, data la complessità del sistema elettorale australiano.

Tuttavia, la sua influenza sul dibattito politico e sulle posizioni dei partiti tradizionali è destinata a crescere, specialmente in vista delle prossime elezioni federali. La situazione sottolinea una tendenza globale verso il populismo di destra, alimentato da insicurezze economiche e cambiamenti demografici, con l'Australia che segue il solco tracciato da movimenti simili in Europa e Nord America





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