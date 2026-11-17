L'ONGC ha iniziato le operazioni di contenimento di una fuga di gas nel distretto di Konaseema, evacuando i residenti e interrompendo i servizi elettrici per garantire la sicurezza pubblica.

L'Oil and Natural Gas Corporation ( ONGC) ha annunciato martedì l'avvio delle operazioni di controllo e contenimento di una significativa fuga di gas verificatasi presso un pozzo petrolifero situato nel distretto di Konaseema, nella regione indiana dell' Andhra Pradesh. L'incidente, che ha richiesto interventi di emergenza immediati da parte delle autorità locali e del personale specializzato della compagnia, ha portato all'evacuazione preventiva della popolazione residente nelle vicinanze e alla temporanea deviazione del traffico veicolare sulle autostrade circostanti.

Dettagli tecnici dell'incidente

L'evento sismico o meccanico che ha causato la fuoriuscita di gas è avvenuto durante le attività di manutenzione straordinaria del pozzo, tecnicamente definite operazioni di revisione, e si è manifestato alle 05:00 del mattino, ora locale. La compagnia petrolifera statale ha confermato che le operazioni di intervento sono state avviate immediatamente dopo l'allerta iniziale, coordinando le risorse disponibili per ridurre al minimo i rischi ambientali e per la salute pubblica derivanti dalla dispersione di gas infiammabile nell'atmosfera.

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Misure di sicurezza e evacuazione

Le autorità distrettuali hanno trasferito i residenti delle zone limitrofe in strutture sicure e designate come rifugi temporanei, adottando questa misura precauzionale per allontanare le persone dai potenziali pericoli. Sull'area di crisi sono stati dispiegati reparti della polizia e squadre di vigili del fuoco per supervisionare le operazioni di emergenza e garantire l'ordine pubblico, mentre l'ufficio del Collectore ha emesso un comunicato ufficiale tramite la piattaforma X. Gli abitanti sono stati espressamente istruiti a evitare l'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica e l'accensione di fiamme libere nell'area interessata, data l'alta potenziale pericolosità di incendi o esplosioni.

Protocolli di contenamento ambientale

Per isolare il punto di fuoriuscita, l'ONGC ha provveduto a transennare un'area di sicurezza con un raggio di 500 metri attorno al pozzo coinvolto nell'incidente. Questa zona di esclusione ha comportato la deviazione del traffico veicolare e la temporanea interruzione della fornitura di energia elettrica per tutte le utenze presenti nel perimetro di rischio. Tali azioni sono state adottate come parte integrante dei protocolli di sicurezza standard per prevenire l'innesco accidentale del gas e garantire che le squadre di intervento potessero operare in un ambiente controllato e privo di fonti di ignizione esterne.

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Situazione attuale e monitoraggio

Al momento della valutazione tecnica condotta dai sensori posizionati sul sito, il monitoraggio della concentrazione di gas ha registrato valori pari a zero in tutte le località monitorate. Nonostante questo dato apparentemente rassicurante, l'ONGC ha precisato che il monitoraggio continuo rimane attivo e che tutte le misure precauzionali restano in vigore fino al completo controllo della situazione. La compagnia mantiene un'alta vigilanza per assicurare che non vi siano ricadute negative sulla popolazione o sull'ecosistema locale, mantenendo i canali di comunicazione aperti con le istituzioni locali.

Impatto e prossime fasi operative

Le operazioni di stabilizzazione del pozzo continuano a ricevere la massima priorità da parte della dirigenza aziendale, con l'obiettivo di ripristinare le normali condizioni di sicurezza e riattivare i servizi interrotti non appena l'area sarà dichiarata definitivamente sicura. I residenti evacuati saranno informati tempestivamente riguardo alle procedure di ritorno nelle proprie abitazioni, mentre il traffico sulle autostrade deviata verrà normalizzato solo dopo che i tecnici avranno confermato l'assenza di rischi residui. Questo evento sottolinea l'importanza dei rigorosi standard di sicurezza nell'industria estrattiva indiana e la capacità di risposta delle istituzioni locali di fronte a crisi industriali improvvise.