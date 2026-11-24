La Finlandia inaugura Onkalo, il primo deposito geologico permanente al mondo. Un'opera ingegneristica progettata per resistere per centomila anni, superando i fallimenti storici come Schacht Asse II in Germania.

La Finlandia ha compiuto un passo storico nell'industria energetica globale, realizzando il primo deposito di scorie nucleari progettato per un isolamento temporale indefinito. Questa infrastruttura complessa, nota con il nome di Onkalo, rappresenta la risposta definitiva a una delle criticità più spinose legate all'espansione dell'energia nucleare moderna. Il sito è stato concepito per custodire i rifiuti radioattivi più pericolosi prodotti dal ciclo del combustibile, garantendo la sicurezza delle generazioni future contro minacce ambientali impreviste.

Tempi Geologici e Progettazione Profonda

Onkalo è stato scavato nella roccia cristallina finlandese a una profondità di oltre 400 metri sotto il livello del suolo, creando un ambiente che si distacca radicalmente dalla scala temporale umana. La struttura è stata ideata per rimanere intatta e sicura per un periodo estremamente lungo, stimato in almeno centomila anni, con alcune valutazioni che arrivano fino a un milione di anni. Allison Macfarlane, ex presidente della Commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti e attuale studiosa presso l'università della British Columbia in Canada, definisce queste scale temporali come "geologiche", sottolineando la straordinaria sfida ingegneristica affrontata dai progettisti.

Also read Sinner in volo verso la Finlandia: potrebbe operarsi domani

La necessità di soluzioni permanenti deriva dalla natura persistente di alcune sostanze radioattive. Mentre gran parte dei rifiuti nucleari può essere gestita con relativa facilità, il combustibile esausto e i materiali di schermatura dei reattori contengono elementi che restano pericolosi per periodi incredibilmente lunghi. Ad esempio, lo iodio-129 ha un'emivita di quasi 16 milioni di anni, un lasso di tempo che supera di gran lunga la storia documentata delle civiltà umane. Per dare un termine di paragone, la Grande piramide di Giza in Egitto conta circa 4.500 anni, un'età che sembra assurdamente breve rispetto alla permanenza richiesta per i depositi di scorie nucleari.

Fallimenti Storici e Rischi Spaziali

Prima di raggiungere la stabilità progettuale di Onkalo, l'industria nucleare ha affrontato precedenti tentativi che hanno dimostrato la vulnerabilità delle soluzioni a breve termine. Uno dei casi più eclatanti di fallimento è avvenuto in Germania Ovest con la Schacht Asse II, una vecchia miniera di sale utilizzata a partire dal 1967. In questo sito, i gestori immagazzinarono oltre 125mila fusti contenenti principalmente rifiuti di livello basso e intermedio, confidando nell'impermeabilità del salgemma. Tuttavia, nel 1988 si scoprì che acque salate si stavano infiltrando nelle gallerie a causa di errori costruttivi e di una gestione insufficiente delle cavità scavate dai minatori.

Advertisement

Il rapporto del Panel internazionale sui materiali fissili del 2011 ha evidenziato che le avvertenze su questo rischio erano già state sollevate nel 1979, ma furono ignorate. Le fratture nel sale si formarono più rapidamente della capacità della roccia di autosigillarsi, permettendo all'acqua di penetrare e compromettendo la stabilità della miniera. Il problema divenne di dominio pubblico solo nel 2008, decenni dopo l'inizio dello stoccaggio, dimostrando che la natura può essere imprevedibile e che le previsioni ingegneristiche non sempre tengono conto delle variabili geologiche complesse.

Alternative Scartate e Standard Attuali

Davanti alla complessità dello stoccaggio terrestre, i ricercatori hanno valutato opzioni radicalmente diverse, tra cui l'invio delle scorie nello spazio. Allison Macfarlane ha respinto questa idea con una sola parola: "Challenger", riferendosi al disastro dello shuttle spaziale del 1986. Lanciare materiali radioattivi con i razzi comporta il rischio intrinseco di esplosioni premature durante il decollo, che potrebbero disperdere sostanze cancerogene nell'atmosfera, aumentando enormemente i rischi per la salute pubblica. Pertanto, la soluzione preferita rimane lo scavo di pozzi profondi e il sigillaggio definitivo.

Ora che Onkalo si prepara a ricevere le prime spedizioni di scorie, la Finlandia offre un modello su cui altri paesi potrebbero basarsi, vista la ripresa dell'espansione nucleare guidata dalla ricerca di energia a basse emissioni di gas serra. I progettisti di Onkalo hanno cercato di considerare ogni rischio possibile, imparando dagli errori del passato, ma la storia insegna che l'imprevisto è sempre in agguato. La struttura finlandese rappresenta uno sforzo senza precedenti per creare un rifugio sicuro che resisterebbe all'espandersi e al ritirarsi delle calotte glaciali e persino alla nascita e al crollo di intere civiltà nel futuro lontano.

Il consenso internazionale sulla necessità di seppellire le scorie è ampio, ma la sfida tecnica risiede nella capacità di garantire l'integrità fisica dei depositi per periodi che sfidano la comprensione umana. Onkalo non è solo un magazzino sotterraneo, ma un esperimento su larga scala di conservazione ambientale a lungo termine. Con l'aumento della produzione di energia nucleare in diverse parti del mondo, l'efficacia di questa infrastruttura sarà monitorata attentamente come riferimento per i siti analoghi attualmente in progettazione o costruzione in altri paesi, segnando un nuovo capitolo nella gestione responsabile del nucleare.