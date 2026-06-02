OnlyFans: Quattro persone incriminate per coercizione di giovani donne

La polizia ceca ha annunciato martedì di aver incriminato quattro persone e un'entità legale senza nome per aver costretto giovani donne a fornire contenuti erotici per account su OnlyFans e altri social network. Il caso di traffico di esseri umani è incentrato su un gruppo che ha reclutato decine di donne appena maggiorenni e, secondo la polizia, ha approfittato della loro emarginazione o immaturità e ignoranza per fornire contenuti senza controllo sul loro utilizzo.

La polizia ceca ha annunciato martedì di aver incriminato quattro persone e un'entità legale senza nome per aver costretto giovani donne a fornire contenuti erotici per account su OnlyFans e altri social network.

Il caso di traffico di esseri umani è incentrato su un gruppo che ha reclutato decine di donne appena maggiorenni e, secondo la polizia, ha approfittato della loro emarginazione o immaturità e ignoranza per fornire contenuti senza controllo sul loro utilizzo. OnlyFans è un sito per soli adulti dove le persone possono vendere l'accesso a fotografie e video, compresi contenuti sessualmente espliciti.

La polizia ha detto che dopo aver ottenuto la fiducia delle donne, gli accusati le hanno indotte a creare contenuti erotici e a firmare contratti per rappresentarle sui social network, il più delle volte OnlyFans.

"Le vittime di solito non avevano accesso ai profili creati con i loro dati personali", ha detto la polizia. "Le persone accusate avrebbero usato pressioni psicologiche, minacce di multe o di rifiutare i pagamenti per richiedere gradualmente, e contro la libera volontà delle vittime, contenuti più espliciti…", ha detto la polizia. Un portavoce di OnlyFans, senza commentare l'indagine ceca, ha detto in una dichiarazione che la società ha lavorato a stretto contatto con le forze dell'ordine in tutto il mondo.

"OnlyFans prende sul serio la sicurezza dei suoi utenti e investe pesantemente in misure per proteggerli, tra cui rigorosi processi di onboarding, controlli sui pagamenti e moderazione continua degli account", ha detto il portavoce. Creato nel 2016, OnlyFans ha centinaia di milioni di utenti, con i migliori guadagnatori che guadagnano milioni di dollari all'anno. La piattaforma è limitata o vietata in alcuni paesi, tra cui la Turchia, ed è stata oggetto di numerose denunce.

Un rapporto speciale della Reuters del 2024 ha rilevato che più di 120 persone hanno denunciato alle agenzie di polizia statunitensi di essere state inserite nei contenuti sessualmente espliciti del sito senza il loro consenso. Le accuse di abuso sono state documentate anche altrove: lo stesso rapporto Reuters ha rilevato almeno 17 casi di persone che si sono lamentate con le autorità britanniche per la presenza di porno non consensuale su OnlyFans





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