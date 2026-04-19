Onorevole Bignami denuncia minacce online: processo per un messaggio d'odio su Facebook

Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia, ha denunciato un utente per un messaggio minatorio e pieno di insulti ricevuto su Facebook. Il caso, che andrà a processo a dicembre 2025, evidenzia la crescente necessità di contrastare la violenza verbale e le diffamazioni nel dibattito politico online.

Un messaggio di odio e minaccia, accompagnato da insulti pesanti, è stato inviato tramite Facebook all'onorevole di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami . Il contenuto, che dipinge i politici come ladri, corrotti e mafiosi, accusandoli di aver tolto il pane alle famiglie in difficoltà e di aver reintrodotto i vitalizi, si conclude con un riferimento esplicito alla violenza fisica: "Se ti prendo tra le mie mani pagherai tu e tutti voi".

L'onorevole non ha ignorato la denuncia, esercitando il suo diritto di tutelarsi legalmente. La prima udienza è fissata per dicembre 2025, un segno tangibile della crescente determinazione degli esponenti politici a contrastare la violenza verbale e le minacce online, specialmente quando superano i limiti dell'offesa e della diffamazione. Non si tratta di un caso isolato; Bignami ha già sporto diverse denunce per commenti offensivi, alcuni legati a una vecchia foto scattata circa vent'anni fa durante una festa di addio al celibato, o per allusioni a quel contesto. Queste azioni legali hanno portato a rinvii a giudizio, come nel caso in questione, e ad altre situazioni ancora in corso. Tra queste, spicca una controversia che coinvolge il padre dell'europarlamentare Ilaria Salis, Nicola Salis. In passato, Bignami aveva pubblicato un post affermando che "Una certa sinistra cerca voti tra i manifestanti violenti". Questa affermazione aveva suscitato la reazione stizzita di papà Salis, che aveva replicato accusando Bignami, definito "fan delle SS", di ipocrisia nel criticare altri partiti riguardo alle loro basi elettorali. L'avvocato Fabio Chiarini, legale di Bignami, ha sottolineato l'importanza di tutelare l'immagine del suo assistito da forme di diffamazione e accostamenti infondati. "È imprescindibile preservare e tutelare con ogni mezzo l’immagine e dunque contrastare queste ‘forme e maschere diffamatorie’ che sovente Bignami patisce per questioni e contesti non connessi alla sua attività istituzionale, e che invece vengono sempre, regolarmente, tirati in ballo per gettare contestazione senza senso e violatrice della sua persona", ha dichiarato l'avvocato. Ha inoltre evidenziato come i detrattori continuino a sfruttare, soprattutto sui social media, l'immagine legata a quella vecchia foto, ricercando notorietà attraverso accostamenti dannosi. "Vogliamo evidenziare come i detrattori utilizzino ancora, ovviamente sui social – per raggiungere share e notorietà malata – l’accostamento alla persona della nota foto scattata oltre vent’anni fa", ha aggiunto, specificando che si arriva a "situazioni ben più gravi, di minacce vere e proprie, come in questo caso (quello del rinvio a giudizio, ndr), laddove il passaggio dall’intrusione e dall’offesa della reputazione della persona alla





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