Onori a Melnyk, un errore per l'Ucraina europea

Il presidente Zelensky ha reso omaggio a un leader nazionalista che collaborò con i nazisti. L'autore critica la scelta, invocando una pace giusta ma senza compromessi con le figure filonaziste.

Ho sempre pensato e continuo a pensare che l' Europa faccia bene a sostenere la resistenza ucraina contro l'invasione russa. Lo fa nel nome dei valori fondanti dell'Unione Europea: libertà e diritto contro ogni forma di dittatura.

Lo fa anche per il proprio interesse, per fermare l'imperialismo neo-sovietico incarnato da Putin. Grazie anche al sostegno europeo, l'Ucraina ha sconfitto, con dolore ed eroismo, il progetto di guerra lampo imperialista di Putin, ha bloccato l'avanzata delle truppe russe e si trova ora in una posizione di relativa forza per negoziare una pace giusta e duratura con Mosca. Credo fermamente in tutto questo, ma credo anche che i valori europeisti non debbano ammettere eccezioni.

Ecco perché considero una pessima notizia quanto accaduto recentemente in Ucraina: Andriy Melnyk, leader nazionalista ucraino scomparso sessant'anni fa, è stato risepolto con tutti gli onori di Stato. Il presidente Volodymyr Zelensky ha tributato una solenne cerimonia funebre, con guardia d'onore militare schierata accanto alla bara. Melnyk non è stato solo un nazionalista.

A capo di una delle due principali fazioni dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, quella più radicale guidata da Stepan Bandera, Melnyk collaborò con i servizi segreti nazisti dal 1938, con il nome in codice Console I, in attività di spionaggio contro Polonia e Unione Sovietica. Nel 1941, quando l'Ucraina fu invasa dai tedeschi, combatté al fianco dell'esercito nazista. Durante la seconda guerra mondiale, i suoi rapporti con la Germania oscillarono tra amicizia e diffidenza.

In un opuscolo del 1942 scrisse: 'Nei soldati tedeschi vediamo coloro che, sotto la guida di Adolf Hitler, cacciarono i bolscevichi dall'Ucraina; abbiamo il dovere di aiutarli consapevolmente e in modo organizzato nella crociata contro Mosca. Viviamo nel tempo della nascita di un nuovo ordine in Europa. In un'Europa rinnovata sotto la guida della Germania nazionalsocialista, l'Ucraina deve assumere il suo posto accanto alle altre nazioni.

' Un anno dopo, con i suoi seguaci, indirizzò un appello diretto a Hitler: 'Il popolo ucraino, la cui secolare lotta per la libertà non ha eguali, abbraccia con tutto il cuore gli ideali della Nuova Europa. Chiediamo che ci venga concesso l'onore di prendere parte alla crociata contro la barbarie bolscevica.

Chiediamo di poter marciare fianco a fianco con le legioni d'Europa e con il nostro liberatore, la Wehrmacht tedesca, e pertanto chiediamo di poter creare una formazione militare ucraina.

' Nel 1944, mentre si trovava a Vienna, fu arrestato dalla Gestapo per aver anteposto il nazionalismo ucraino alla fedeltà filonazista. Rilasciato in ottobre, i nazisti lo scelsero come interlocutore principale per negoziare il sostegno dei nazionalisti all'esercito tedesco in ritirata. Sebbene non siano state accertate responsabilità dirette di Melnyk nelle retate antiebraiche, è certo che membri del suo gruppo parteciparono ad atrocità contro ebrei e polacchi.

Non mi sfuggono le ragioni tattiche per cui oggi Melnyk viene celebrato come eroe nazionale: la sua biografia è segnata da un filo continuo di militanza antirussa. Tuttavia, mi preoccupa che un leader democratico come Zelensky, che guida la resistenza all'invasione dell'autocrate Putin, sia spinto dalle circostanze drammatiche a mostrare ammirazione e gratitudine verso una figura oggettivamente segnata dal filonazismo. La pace in Ucraina deve arrivare presto, una pace vera che restituisca libertà e sovranità al popolo ucraino.

E spero che in tempi brevi l'Ucraina diventi membro dell'Unione Europea. Ma è fondamentale che sia chiaro: nel pantheon di un'Ucraina europea non ci può essere posto per Andriy Melnyk. Celebrare chi ha collaborato con il nazismo è un tradimento dei valori su cui si fonda l'Europa. L'Europa continuerà a sostenere Kyiv, ma l'Ucraina del futuro deve fare i conti con la propria storia in modo critico, senza compromessi con figure che hanno scelto il lato sbagliato della storia.

Solo così potrà costruire una democrazia solida e integrarsi pienamente nella famiglia europea





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