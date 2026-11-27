FAO e PAM avvertono: la fame peggiorerà in 16 aree globali tra dicembre 2026 e maggio 2027. Sudan, Somalia e Yemen sotto attacco.

Le agenzie delle Nazioni Unite FAO e PAM hanno lanciato un'allerta critica per i prossimi sei mesi, prevedendo un aggravamento significativo della fame in sedici aree critiche del mondo. La carestia minaccia specifiche regioni africane, mentre la riduzione drastica dei finanziamenti umanitari compromette gli sforzi internazionali per scongiurare il collasso alimentare globale.

Allerta ONU su sedici focolai di fame globali

Il rapporto congiunto, che copre il periodo da dicembre 2026 a maggio 2027, indica che i focolai di fame sono aumentati da tredici a sedici rispetto alla pubblicazione di giugno. Tra le nuove aree aggiunte alla lista vi sono il Ciad, l'Uganda, parti dell'Africa meridionale e dell'America centrale, mentre il Libano è stato rimosso dall'elenco. Le Nazioni Unite sottolineano che le Nazioni Unite hanno monitorato un peggioramento strutturale della sicurezza alimentare.

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Sudan, Somalia e Yemen sotto massima allerta

Sudan, Sud Sudan, Somalia, Nigeria settentrionale e Yemen sono identificati come le aree con le minacce di fame più gravi. In Sudan, il rischio di carestia colpisce tredici aree tra il Darfur Nord e il Kordofan Sud fino a gennaio 2027. I combattimenti continuano a interrompere la produzione di cibo, i mercati e la distribuzione degli aiuti. Anche la Somalia, in particolare la regione di Baidoa, e parti del Sud Sudan presentano rischi elevati per gli sfollati a causa della violenza in aumento.

Tagli ai fondi e collasso dei meccanismi di assistenza

Conor Elliott, funzionario senior dell'ufficio emergenze e resilienza della FAO, ha evidenziato che gli aiuti per i cinque paesi più a rischio sono diminuiti di due terzi tra il 2022 e il 2025. Questa contrazione del sostegno internazionale minaccia non solo la distribuzione di risorse, ma anche la raccolta dei dati essenziali per valutare la crisi. La mancanza di fondi ostacola la capacità delle organizzazioni di monitorare l'evoluzione della situazione e intervenire tempestivamente.

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Impatto climatico El Niño e conflitti armati

Conflitti e violenza sono la causa principale della fame in dodici delle sedici aree critiche. A questo si aggiungono i costi elevati di cibo, energia e trasporti che erodono il potere d'acquisto delle famiglie. Il fenomeno meteorologico El Niño, descritto da Elliott come molto forte, aggraverebbe la situazione portando siccità e temperature estreme in Africa meridionale e America centrale, con possibili inondazioni distruttive in Africa orientale.

Situazione Afghanistan, Haiti e Gaza

Oltre alle regioni africane, Afghanistan, Haiti e Repubblica Democratica del Congo sono classificate come aree di grande preoccupazione. La striscia di Gaza è stata degradata dal livello massimo di allerta grazie a miglioramenti nella sicurezza alimentare dopo la tregua dell'ottobre 2025, ma le condizioni restano fragili e severe. Le agenzie continuano a monitorare ogni variazione per adattare le risposte umanitarie alle esigenze locali.