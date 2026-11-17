ONU conferma 2230 vittime civili in Sudan: i droni causano 1630 morti. Volker Turk condanna le violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra.

Il numero delle vittime civili nel conflitto interno al Sudan ha raggiunto una cifra drammatica e inarrestabile. L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ufficializzato martedì che l'elenco ufficiale delle decessi civili accertati a partire dall'inizio di quest'anno ammonta a 2.230 unità. Questa conferma arriva attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata dalle Nazioni Unite, fornendo un quadro tragico della situazione attuale.

La strage dei droni diventa arma di distruzione

Quasi tre quarti del totale delle vittime confermate sono attribuibili esclusivamente agli attacchi portati mediante velivoli a pilotaggio remoto. In particolare, si stima che oltre 1.630 persone siano state uccise specificamente da questi ordigni aerei. Gli attacchi aerei con droni non rappresentano solo un metodo bellico, ma sono emersi come la caratteristica distintiva e più letale di questo specifico conflitto armato in corso.

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Condanne dell'Alto Commissario per i Diritti Umani

Volker Turk, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso una condanna severa e immediata nei confronti delle parti belligeranti. Ha definito la condotta adottata come una sfrontata e palese mancanza di rispetto per le leggi di guerra internazionali. Turk ha inoltre sottolineato che tali azioni potrebbero essere qualificate legalmente come veri e propri crimini di guerra da parte della giustizia internazionale.

L'esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido

Lo scontro armato tra l'esercito regolare del Sudan e le Forze di Supporto Rapido è iniziato ad aprile 2023. Nel corso degli ultimi mesi, entrambe le fazioni coinvolte hanno notevolmente intensificato la frequenza e l'ampiezza dei propri attacchi mediante droni. Questa escalation tecnologica ha alterato profondamente la natura degli scontri sul campo di battaglia, rendendo la guerra più dispiegata e pericolosa per la popolazione.

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Il rapporto ONU sul periodo gennaio-giugno

Un rapporto dettagliato delle Nazioni Unite, che analizza il periodo compreso tra gennaio e giugno, ha documentato come l'impiego crescente di droni abbia esteso il potere di fuoco ben oltre i confini tradizionali. Le parti in conflitto utilizzano questi mezzi per proiettare la propria potenza ben oltre le aree dove esercitano un controllo territoriale diretto o lungo le linee del fronte convenzionali.

Bilancio delle vittime e danni alle infrastrutture vitali

Oltre al conto delle vittime dirette causate dagli scontri armati, l'Ufficio dell'ONU per i diritti umani ha evidenziato una nuova tendenza allarmante. I droni stanno colpendo con sempre maggiore frequenza le infrastrutture fondamentali per la sopravvivenza civile. Le fonti idriche e le reti elettriche sono diventate obiettivi strategici, aggravando la crisi umanitaria e rendendo la vita quotidiana ancora più insostenibile per i civili colpiti.