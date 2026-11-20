I negoziati ONU a Ginevra sulle armi autonome sono in overtime. Russia e USA oppongono resistenza a regole vincolanti per i LAWS, minando le speranze di un accordo globale.

I colloqui delle Nazioni Unite sulle norme relative alle armi autonome sono andati in overtime venerdì con alcune nazioni, tra cui la Russia, che hanno temporeggiato e i negoziatori che hanno preso in considerazione un accordo non vincolante sulle armi con un controllo umano minimo, che potrebbero diventare comuni sui campi di battaglia.

Vertice Ginevra Blocco Norme Vincolanti LAWS

I colloqui delle Nazioni Unite sulle norme relative alle armi autonome sono andati in overtime venerdì. La Russia e altri attori chiave hanno rallentato i lavori mentre i diplomatici valutavano un accordo non vincolante. Questo nuovo approccio prevede un controllo umano minimo, una caratteristica che rischia di diventare comune sui moderni campi di battaglia globali.

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Cresce l'allarme per l'uso dei sistemi d'arma autonomi letali (LAWS). Questi dispositivi sono in grado di identificare e attaccare bersagli con vari gradi di autonomia. La stampa internazionale talvolta li soprannomina "robot assassini" per descrivere la loro capacità operativa indipendente.

I cinque giorni di negoziati, che avrebbero dovuto concludersi venerdì a Ginevra alle 18:00 (17:00 GMT), si sono protratti. Le trattative si prospettano di protrarsi fino alle prime ore di sabato. Gli Stati stanno cercando disperatamente di trovare un compromesso sull'avvio di negoziati formali per regolamentare l'uso dei LAWS in modo efficace.

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Posizioni Russia e USA Contrarie Alle Regole

Le grandi nazioni produttrici di armi come Stati Uniti, Russia e Israele si oppongono a norme giuridicamente vincolanti. La loro resistenza ostacola il consenso necessario per qualsiasi trattato internazionale stringente. Questa divergenza crea un forte blocco strutturale nei lavori del vertice diplomatico.

Con le discussioni della settimana protrattesi fino a tarda sera, i diplomatici erano divisi venerdì sulla possibilità di raggiungere ancora un accordo. Alcuni osservatori vedevano segnali di convergenza delle posizioni, mentre altri le definivano "molto, molto radicate".

Una bozza di accordo visionata da Reuters mostrava che le norme giuridicamente vincolanti non saranno prese in considerazione nell'immediato. Questa decisione è stata presa nonostante il sostegno di circa 100 Stati. Il testo chiede invece di "sviluppare progressivamente ulteriori norme e altre possibili misure" nel lungo periodo.

Conseguenze Globali E Prossimi Passi Trattative

"On the final day of talks, a minority of states continue to block progress, acting in the interests of tech bosses and arms profiteers", ha dichiarato Anna Hehir, head of military AI governance at the Future of Life Institute non-governmental organisation, on the sidelines of the talks. La sua posizione critica evidenzia le pressioni economiche che influenzano le politiche di difesa moderne.

Le AI-assisted weapons hanno già utilizzato in Ucraina, Sudan e Middle East, nonostante ethical concerns. La diffusione globale di queste tecnologie crea nuove sfide per la stabilità internazionale. La comunità internazionale deve affrontare l'urgenza di regolamentare questi strumenti prima che diventino standard militari.

Il UN secretary-general, il Pope e il Red Cross have all called for strong and legally binding rules. Questa unità tra le principali autorità morali e umanitarie sottolinea l'importanza cruciale di un intervento normativo immediato per prevenire abusi potenziali.

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La Russia repeatedly took the floor on Friday with objections and minor amendments. I delegati russi hanno presentato continue obiezioni durante le sessioni. Questi interventi mirati hanno ulteriormente rallentato il processo decisionale, creando attriti diplomatici visibili.

I delegati russi e statunitensi huddled around Swiss chair Julien Thoeni as talks neared the initial deadline. I membri dell'assemblea si sono riuniti intorno al presidente svizzero per cercare soluzioni. Questo incontro strategico avveniva mentre il tempo a disposizione per un accordo si esauriva rapidamente.

Alcuni civil society groups were scathing about the draft deal and called for a new process outside the current UN framework. L'attuale sistema richiede che all 128 state parties agree by consensus, un processo che ha been dragging on for over a decade. Questa lentezza ha generato frustrazione tra le organizzazioni non governative.

"This proposal looks designed to keep talks trapped in the dysfunctional consensus process for years to come", ha detto Magnus Løvold of Lex International Fund. La sua critica sottolinea la necessità di reformare i meccanismi decisionali attuali per evitare stagnazioni future nel campo della sicurezza globale.

"We cannot leave the table with empty hands", ha affermato Frederico Meyer, ambassador of Brazil to the UN Conference on Disarmament. Il rappresentante brasiliano ha espresso la convinzione che un fallimento completo avrebbe conseguenze devastanti. "(No deal) would be terrible for the world, terrible for the United Nations and terrible for human beings".